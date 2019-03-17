شاهد: أفغاني أعزل يتصدى لسفاح نيوزيلندا وينقذ العشرات

مثل الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل/نيسان المقبل.