شاهد: آلاف الجزائريين يتظاهرون ضد بوتفليقة في باريس

تجمع الآلاف من معارضي النظام الجزائري مجددا في باريس ومدن فرنسية أخرى، مؤكدين أن تظاهرات الأحد ستتواصل حتى يصغي النظام للشعب.

التفاصيل

كتب على لافتة بألوان العلم الوطني الجزائري رفعها محتجون في ساحة الجمهورية بباريس "النصر بشكل سلمي أو السقوط بكرامة".

قدم كثير من المحتجين مع أفراد اسرهم ملتفين بالعلم الوطني الجزائري أو ملونين جباههم بألوان العلم.

قالت مديرية شرطة باريس إن عدد المحتجين ناهز تسعة آلاف.

قالت رجاء بنسعيد التي تؤمن تماما بـ"نهاية سلمية" للأزمة الجزائرية "نريد أن يرحل الجميع. الرئيس ميت منذ زمن طويل. سنكون هنا حتى انتصار الشعب. الجمعة في الجزائر العاصمة والأحد في باريس".

جزائري، طلب عدم كشف هويته، لا يوافقها الرأي، يقول "لن يتخلوا أبدا عن السلطة. والناس نفد صبرهم وشعروا بأن هناك دعما من العواصم الغربية باريس وواشنطن".

انتقدت بعض اللافتات الدعم المفترض خصوصا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنظام الجزائري. وكتب على بعضها "ماكرون، اهتم بشؤونك" و"لا ماكرون ولا بوتين، الشعب هو صاحب القرار".

إضافة الى تجمع باريس، نظمت تجمعات مماثلة في مدن فرنسية أخرى.

تجمع نحو 500 محتج تحت المطر في سانت إتيان (وسط) رافعين شعار "حرروا الجزائر". وفي بوردو (جنوب غرب) تجمع نحو 300 محتج للأحد الثاني على التوالي للمطالبة برحيل "النظام" فيما تظاهر ما بين 200 و250 شخصا في تولوز. وفي مارسيليا (جنوب شرق) سجلت مشاركة نحو 200 متظاهر.

الأزمة في الجزائر

مع تخليه الاثنين الماضي عن الترشح لولاية خامسة، قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من تنظيم "ندوة وطنية" تهدف إلى إصلاح البلد، وهو ما يعني واقعيا تمديد ولايته الحالية التي كان يفترض أن تنتهي في 28 من أبريل/ نيسان المقبل.

كان ماكرون أشاد بقرار بوتفليقة داعيا الى "عملية انتقالية ضمن أجل معقول". لكن المتظاهرين قالوا إن "ماكرون دعم انقلابا على الدستور".

ويعيش في فرنسا 760 ألف جزائري، بحسب معهد الإحصاء الفرنسي. ويبلغ عددهم 1,7 مليون نسمة إذا أضيف إليهم أبناؤهم.