رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقينا بيان الإرهابي قبل 9 دقائق من الهجوم

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الأحد إن مكتبها تلقى الجمعة قبل 9 دقائق من بداية الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرش، بيانًا من الإرهابي الذي قتل 50 شخصا وأصاب عشرات آخرين.
أبرز تصريحات رئيسة الوزراء:
- كنت واحدة ضمن أكثر من 30 متلقيًا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء الإرهابي على المسجدين.
- البيان لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة.
- تم إرسال البيان إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.
- قرأت عناصر من هذا البيان الواقع في 74 صفحة والذي برر فيه مطلق النار أسباب المجزرة التي ارتكبها.
- وجود بيان أيديولوجي لوجهات النظر المتطرفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية.
- السلامة العامة أولوية بالنسبة للشرطة في أنحاء البلاد.
- الشرطة ستكون موجودة خارج المساجد لحراستها.
- نتلقى الدعم من أستراليا للتعرف على هويات الضحايا.
- كل المدارس والمؤسسات التعليمية تتلقى المساعدات من الحكومة.
- مركز إدارة الأزمات سيكون موجودًا في مدينة كرايست تشيرتش.
- نحن نعمل مع أسر الضحايا لتقديم المساعدات لهم.
- مختلف المناطق في نيوزيلندا تعلن دعمها وتضامنها مع أسر الضحايا.
- أشكر الشرطة وعمال المستشفيات على ما قدموه بعد الهجوم.
- المحاكمة ستكون في نيوزيلندا لأن الجريمة وقعت هنا.
- سوف نجري اليوم نقاشًا في الحكومة ونراجع قانون حمل السلاح في بلدنا.
- قوانين حمل السلاح في نيوزيلندا يجب أن تتغير.
- سنبدأ في تسليم الجثامين إلى أهاليهم اعتبارًا من اليوم.
- هناك أشخاص يحاولون جمع المعلومات للتعرف على الضحايا.
- هناك فرق جاءت من أستراليا للتعرف على الضحايا.
- كثير منكم توجهوا اليوم إلى المسجد لتكريم الموتى.
خلفيات:
- مثل الأسترالي اليميني برينتون تارنت (28 عامًا) منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين، السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.
- الإرهابي منفذ الهجوم، نشر بيانًا عنصريًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم.
- المهاجم المتطرف بدا أنه استوحى نظريات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إن "الشعوب الأوربية" تُستبدل بمهاجرين غير أوربيين.
- الإرهابي أعلن في بيانه أنه قرر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يبين أن "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمنا، حتى أكثر الأماكن النائية".
- المهاجم نقل مباشرة على الإنترنت مقاطع من الاعتداء الإرهابي، إذ ظهر يتنقل داخل المسجد ويطلق النار عشوائيًا على المصلين ولا يتردد في العودة للإجهاز على من بقي حيًا.