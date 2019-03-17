رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقينا بيان الإرهابي قبل 9 دقائق من الهجوم

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الأحد إن مكتبها تلقى الجمعة قبل 9 دقائق من بداية الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرش، بيانًا من الإرهابي الذي قتل 50 شخصا وأصاب عشرات آخرين.

أبرز تصريحات رئيسة الوزراء:

كنت واحدة ضمن أكثر من 30 متلقيًا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء الإرهابي على المسجدين.

البيان لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة.

تم إرسال البيان إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.

قرأت عناصر من هذا البيان الواقع في 74 صفحة والذي برر فيه مطلق النار أسباب المجزرة التي ارتكبها.

وجود بيان أيديولوجي لوجهات النظر المتطرفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية.

السلامة العامة أولوية بالنسبة للشرطة في أنحاء البلاد.

الشرطة ستكون موجودة خارج المساجد لحراستها.

نتلقى الدعم من أستراليا للتعرف على هويات الضحايا.

كل المدارس والمؤسسات التعليمية تتلقى المساعدات من الحكومة.

مركز إدارة الأزمات سيكون موجودًا في مدينة كرايست تشيرتش.

نحن نعمل مع أسر الضحايا لتقديم المساعدات لهم.

مختلف المناطق في نيوزيلندا تعلن دعمها وتضامنها مع أسر الضحايا.

أشكر الشرطة وعمال المستشفيات على ما قدموه بعد الهجوم.

المحاكمة ستكون في نيوزيلندا لأن الجريمة وقعت هنا.

سوف نجري اليوم نقاشًا في الحكومة ونراجع قانون حمل السلاح في بلدنا.

قوانين حمل السلاح في نيوزيلندا يجب أن تتغير.

سنبدأ في تسليم الجثامين إلى أهاليهم اعتبارًا من اليوم.

هناك أشخاص يحاولون جمع المعلومات للتعرف على الضحايا.

هناك فرق جاءت من أستراليا للتعرف على الضحايا.

كثير منكم توجهوا اليوم إلى المسجد لتكريم الموتى.

خلفيات:

مثل الأسترالي اليميني برينتون تارنت (28 عامًا) منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين، السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.