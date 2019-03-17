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رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقينا بيان الإرهابي قبل 9 دقائق من الهجوم

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
17/3/2019

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الأحد إن مكتبها تلقى الجمعة قبل 9 دقائق من بداية الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرش، بيانًا من الإرهابي الذي قتل 50 شخصا وأصاب عشرات آخرين.

أبرز تصريحات رئيسة الوزراء:
  • كنت واحدة ضمن أكثر من 30 متلقيًا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء الإرهابي على المسجدين.     
  • البيان لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة.
  • تم إرسال البيان إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.    
  • قرأت عناصر من هذا البيان الواقع في 74 صفحة والذي برر فيه مطلق النار أسباب المجزرة التي ارتكبها.    
  • وجود بيان أيديولوجي لوجهات النظر المتطرفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية.
  • السلامة العامة أولوية بالنسبة للشرطة في أنحاء البلاد.
  • الشرطة ستكون موجودة خارج المساجد لحراستها.
  • نتلقى الدعم من أستراليا للتعرف على هويات الضحايا.
  • كل المدارس والمؤسسات التعليمية تتلقى المساعدات من الحكومة.
  • مركز إدارة الأزمات سيكون موجودًا في مدينة كرايست تشيرتش.
  • نحن نعمل مع أسر الضحايا لتقديم المساعدات لهم.
  • مختلف المناطق في نيوزيلندا تعلن دعمها وتضامنها مع أسر الضحايا.
  • أشكر الشرطة وعمال المستشفيات على ما قدموه بعد الهجوم.
  • المحاكمة ستكون في نيوزيلندا لأن الجريمة وقعت هنا.
  • سوف نجري اليوم نقاشًا في الحكومة ونراجع قانون حمل السلاح في بلدنا.
  • قوانين حمل السلاح في نيوزيلندا يجب أن تتغير.
  • سنبدأ في تسليم الجثامين إلى أهاليهم اعتبارًا من اليوم.
  • هناك أشخاص يحاولون جمع المعلومات للتعرف على الضحايا.
  • هناك فرق جاءت من أستراليا للتعرف على الضحايا.
  • كثير منكم توجهوا اليوم إلى المسجد لتكريم الموتى.
خلفيات:
  • مثل الأسترالي اليميني برينتون تارنت (28 عامًا) منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين، السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.
  • الإرهابي منفذ الهجوم، نشر بيانًا عنصريًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم.
  • المهاجم المتطرف بدا أنه استوحى نظريات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إن "الشعوب الأوربية" تُستبدل بمهاجرين غير أوربيين.
  • الإرهابي أعلن في بيانه أنه قرر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يبين أن "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمنا، حتى أكثر الأماكن النائية".
  • المهاجم نقل مباشرة على الإنترنت مقاطع من الاعتداء الإرهابي، إذ ظهر يتنقل داخل المسجد ويطلق النار عشوائيًا على المصلين ولا يتردد في العودة للإجهاز على من بقي حيًا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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