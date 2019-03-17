تيريزا ماي تحذر من تأجيل طويل إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أنهم إذا لم يوافقوا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوربي بعد رفضهم له مرتين، فإن عملية الخروج قد تواجه تأجيلا طويلا.

التفاصيل:

تيريزا ماي حددت لأنصار الخروج من الاتحاد مهلة واضحة، إما التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه بحلول قمة المجلس الأوربي في 21 من مارس/آذار أو مواجهة تأجيل لعملية الخروج لما بعد 30 يونيو/حزيران وهو ما سيفتح الباب أمام احتمال فشل عملية الانفصال برمتها.

رئيسة الوزراء حذّرت صراحة في مقال نشر بصحية "صنداي تليغراف" من أن بريطانيا ستكون مضطرة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوربي المتوقعة في نهاية مايو/أيار إذا جرى تمديد محادثات الخروج لفترة أطول.

تيريزا ماي: إذا كان الاقتراح هو العودة إلى المربع الأول والتفاوض على اتفاق جديد، فهذا يعني تمديدًا لفترة أطول بكثير.

تيريزا ماي: من شبه المؤكد أن يلزم المملكة المتحدة بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار المقبل.

تيريزا ماي: إن فكرة ذهاب الشعب البريطاني إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء للبرلمان الأوربي بعد ثلاث سنوات من التصويت لصالح الخروج من الاتحاد هي فكرة غير مرغوبة.

تيريزا ماي: سيكون هذا أكبر رمز إلى الفشل السياسي الجماعي للبرلمان.

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