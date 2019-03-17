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تيريزا ماي تحذر من تأجيل طويل إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج

ئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبرت عن خيبة أملها لرفض اتفاق الخروج المعدل
ئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبرت عن خيبة أملها لرفض اتفاق الخروج المعدل
17/3/2019

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أنهم إذا لم يوافقوا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوربي بعد رفضهم له مرتين، فإن عملية الخروج قد تواجه تأجيلا طويلا.

التفاصيل:
  • تيريزا ماي حددت لأنصار الخروج من الاتحاد مهلة واضحة، إما التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه بحلول قمة المجلس الأوربي في 21 من مارس/آذار أو مواجهة تأجيل لعملية الخروج لما بعد 30 يونيو/حزيران وهو ما سيفتح الباب أمام احتمال فشل عملية الانفصال برمتها.
  • رئيسة الوزراء حذّرت صراحة في مقال نشر بصحية "صنداي تليغراف" من أن بريطانيا ستكون مضطرة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوربي المتوقعة في نهاية مايو/أيار إذا جرى تمديد محادثات الخروج لفترة أطول.
  • تيريزا ماي: إذا كان الاقتراح هو العودة إلى المربع الأول والتفاوض على اتفاق جديد، فهذا يعني تمديدًا لفترة أطول بكثير.
  • تيريزا ماي: من شبه المؤكد أن يلزم المملكة المتحدة بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار المقبل.
  • تيريزا ماي: إن فكرة ذهاب الشعب البريطاني إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء للبرلمان الأوربي بعد ثلاث سنوات من التصويت لصالح الخروج من الاتحاد هي فكرة غير مرغوبة.
  • تيريزا ماي: سيكون هذا أكبر رمز إلى الفشل السياسي الجماعي للبرلمان.
خلفيات:
  • بعد عامين ونصف العام من المفاوضات المضنية مع الاتحاد بشأن الانفصال، لا تزال النتيجة النهائية غير واضحة إذ تتضمن الخيارات تأجيلا طويلا أو الخروج بالاتفاق الذي توصلت إليه ماي أو الخروج دون اتفاق أو حتى إجراء استفتاء جديد.
  • زعماء الاتحاد يبحثون الضغط على بريطانيا لتأجيل الانفصال عامًا واحدًا على الأقل لإيجاد سبيل لتجاوز الغضب الداخلي، برغم الصدمة والتململ إزاء الفوضى السياسية في لندن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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