باكستان تكرم ضحية لهجوم نيوزيلندا الإرهابي بجائزة وطنية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه سيكرم باكستانيا قتل وهو يحاول صد المسلح الذي فتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

التفاصيل

رئيس الوزراء الباكستان " باكستان فخورة بنعيم رشيد الذي استشهد خلال محاولة التصدي للإرهابي نصير التفوق الأبيض، وسوف يتم الاعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية".

We stand ready to extend all our support to the families of Pakistani victims of the terrorist attack in Christchurch. Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the White Supremacist terrorist & his courage will be recognized with a national award. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 17, 2019

نعيم رشيد كان ضمن تسعة باكستانيين قتلوا في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش والذي خلف 50 قتيلا وعشرات المصابين.

كتبت وزارة شؤون الباكستانيين في الخارج سلسلة من التغريدات على موقع تويتر ذكرت فيها أن رشيد، الذي ينحدر أصلا من مدينة أبوت آباد الباكستانية، أصيب بجروح قاتلة في الهجوم على مسجد النور بعد أن حاول التغلب على المهاجم، وأنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي جراء الهجوم.

"Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the while Supremacist terrorist and his courage will be recognized with a national award," the prime minister tweeted. pic.twitter.com/NSFHazmoBI — Ministry of Overseas Pakistanis & HRD 🇵🇰 (@mophrd) March 17, 2019

وزارة الخارجية الباكستانية قالت إن طلحة نعيم (21 عاما) نجل رشيد قتل في الهجوم أيضا.

متحدث باسم الخارجية الباكستانية: رشيد نعيم وابنه سيجري دفنهما في نيوزيلندا في كرايست تشيرش.

انتقل رشيد من باكستان إلى نيوزيلندا ليعمل مدرسا في كرايست تشيرش، وحصل ابنه طلحة على شهادة جامعية في الهندسة.

زوجة رشيد قالت إن ابنها وزوجها اعتادا الذهاب إلى المسجد الذي وقع ضحية الهجوم، واصفة إياهما بأنهما "بطلان".

خلفيات

فتح متطرف أسترالي يميني النار على مسلمين قبيل أداء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، ما أسفر عن وفاة 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

مثل الأسترالي اليميني برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الاعتداء على المسجدين، السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.