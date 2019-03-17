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باكستان تكرم ضحية لهجوم نيوزيلندا الإرهابي بجائزة وطنية

الباكستاني نعيم رشيد أحد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا
الباكستاني نعيم رشيد أحد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا
17/3/2019

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه سيكرم باكستانيا قتل وهو يحاول صد المسلح الذي فتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

التفاصيل
  • رئيس الوزراء الباكستان " باكستان فخورة بنعيم رشيد الذي استشهد خلال محاولة التصدي للإرهابي نصير التفوق الأبيض، وسوف يتم الاعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية".

  • نعيم رشيد كان ضمن تسعة باكستانيين قتلوا في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش والذي خلف 50 قتيلا وعشرات المصابين.
  • كتبت وزارة شؤون الباكستانيين في الخارج سلسلة من التغريدات على موقع تويتر ذكرت فيها أن رشيد، الذي ينحدر أصلا من مدينة أبوت آباد الباكستانية، أصيب بجروح قاتلة في الهجوم على مسجد النور بعد أن حاول التغلب على المهاجم، وأنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي جراء الهجوم. 

  • وزارة الخارجية الباكستانية قالت إن طلحة نعيم (21 عاما) نجل رشيد قتل في الهجوم أيضا.
  • متحدث باسم الخارجية الباكستانية: رشيد نعيم وابنه سيجري دفنهما في نيوزيلندا في كرايست تشيرش.
  • انتقل رشيد من باكستان إلى نيوزيلندا ليعمل مدرسا في كرايست تشيرش، وحصل ابنه طلحة على شهادة جامعية في الهندسة. 
  • زوجة رشيد قالت إن ابنها وزوجها اعتادا الذهاب إلى المسجد الذي وقع ضحية الهجوم، واصفة إياهما بأنهما "بطلان".
خلفيات
  • فتح متطرف أسترالي يميني النار على مسلمين قبيل أداء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، ما أسفر عن وفاة 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
  • مثل الأسترالي اليميني برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الاعتداء على المسجدين، السبت أمام محكمة وجهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.
  • نشر منفذ الهجوم بيانا عنصريا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم، أعلن فيه أنه قرر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يبين أن "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمنا، حتى أكثر الأماكن النائية".
  • نقل منفذ الهجوم مباشرة على الإنترنت مقاطع من الاعتداء الإرهابي، إذ ظهر يتنقل داخل المسجد ويطلق النار عشوائيا على المصلين ولا يتردد في العودة للإجهاز على من بقي حيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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