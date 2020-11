باكستان تكرم ضحية لهجوم نيوزيلندا الإرهابي بجائزة وطنية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه سيكرم باكستانيا قتل وهو يحاول صد المسلح الذي فتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

التفاصيل

We stand ready to extend all our support to the families of Pakistani victims of the terrorist attack in Christchurch. Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the White Supremacist terrorist & his courage will be recognized with a national award.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 17, 2019