الحوثيون: مستعدون لمهاجمة الرياض وأبوظبي إذا هاجم التحالف الحديدة

قالت جماعة أنصار الله في اليمن إنها تعزز قدراتها الصاروخية وإن قواتها مستعدة لمهاجمة الرياض وأبوظبي في حالة انتهاك اتفاق للسلام بوساطة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية.

تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع

لدينا مخزون من الصواريخ وبإمكاننا قصف السعودية والإمارات في الوقت الذي تحدده القيادة العسكرية.

أصبح لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو.

دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية.

الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي.

تم إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلا.

المعلومات الاستخباراتية تؤكد وجود نوايا عدوانية ضمن عملية تصعيد عسكري للعدو في الحديدة وهناك رصد دقيق لتحركات العدو وسيتخذ الجيش كافة الإجراءات المطلوبة والمناسبة.

طبيعة الصراع تجعل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "ضمن الخيارات الاستراتيجية" والرد الوحيد على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية.

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