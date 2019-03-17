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إثيوبيا: ملابسات تحطم طائرتنا مماثلة لحادث الطائرة الإندونيسية

لقى 157 شخصا حتفهم جراء تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
لقى 157 شخصا حتفهم جراء تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
17/3/2019

قالت السلطات الإثيوبية إن تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت قبل أيام، أظهر "تشابها واضحا" مع تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة إندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول.

التفاصيل:
  • وزيرة النقل الإثيوبية داغماويت موجيس قالت في مؤتمر صحفي "خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الاثيوبية والرحلة 610 لليون إير".
  • الوزيرة أوضحت أن "العثور على الصندوق الأسود في حالة جيدة مكننا من استخراج جميع البيانات التي يضمها تقريبا".
  • المسؤولة الإثيوبية أشارت إلى أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوما وسيتضمن "المعلومات التفصيلية" المستندة إلى بيانات الصندوق الأسود.
  • المتحدث باسم وزارة النقل الإثيوبية أوضح أنه "تم تفريغ البيانات بنجاح. وقد صدق الفريق الأمريكي وفريقنا (الإثيوبي) عليها. الوزيرة وجهت الشكر للحكومة الفرنسية".
خلفية:
  • الطائرة الاثيوبية، وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 8، تحطمت خلال رحلة من العاصمة أديس ابابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.
  • عقب الحادث، تم حظر استخدام طراز بوينغ 737 ماكس 8 عالميا.
  • تم تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي المتخصص في سلامة الطيران، والذي يعمل مع محقّقين أمريكيين وإثيوبيين لتحديد السبب الذي أدى إلى سقوط الطائرة.
  • حتى قبل كشف بيانات الصندوق الأسود، وجدت دول وشركات تشابها بين تحطّم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية وطالبت بإخراج هذا الطراز من الخدمة.
  • تقارير أفادت أن مسار الطائرتين أظهر ارتفاعا وهبوطا حادين بشكل متكرر وغير منتظم وتقلّبا في سرعة التحليق قبل تحطّمهما بعد دقائق من إقلاعهما.
  • ثارت تساؤلات بِشأن نظام آلي لمنع السقوط خلال التحليق، تم إدخاله على طراز 737 ماكس 8، مصمم لتوجيه مقدّمة الطائرة نزولا في حال كانت تواجه خطر السقوط.
  • الصحيفة أضافت أنه تم إبلاغ كل من بوينغ وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بتفاصيل القصة وطلب منهما الرد منذ 11 يوما قبل حادث تحطم الطائرة الإثيوبية 737 ماكس الأحد الماضي.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول، قتل 188 شخصا إثر تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية ومن نفس طراز الطائرة الإثيوبية.
  • بحسب تسجيلات بيانات الرحلة فإن طيارَي "ليون إير" واجها صعوبات في السيطرة على الطائرة بسبب نظام "إم سي إيه إس" الذي أنزل مرارا مقدّمة الطائرة بعد الإقلاع.
المصدر : وكالات
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