إثيوبيا: ملابسات تحطم طائرتنا مماثلة لحادث الطائرة الإندونيسية

قالت السلطات الإثيوبية إن تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت قبل أيام، أظهر "تشابها واضحا" مع تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة إندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول.

التفاصيل:

وزيرة النقل الإثيوبية داغماويت موجيس قالت في مؤتمر صحفي "خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الاثيوبية والرحلة 610 لليون إير".

الوزيرة أوضحت أن "العثور على الصندوق الأسود في حالة جيدة مكننا من استخراج جميع البيانات التي يضمها تقريبا".

المسؤولة الإثيوبية أشارت إلى أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوما وسيتضمن "المعلومات التفصيلية" المستندة إلى بيانات الصندوق الأسود.

المتحدث باسم وزارة النقل الإثيوبية أوضح أنه "تم تفريغ البيانات بنجاح. وقد صدق الفريق الأمريكي وفريقنا (الإثيوبي) عليها. الوزيرة وجهت الشكر للحكومة الفرنسية".

خلفية: