أصغرهم بعمر 3 سنوات.. تعرف على بعض ضحايا مجزرة نيوزيلندا

أكدت السلطات في نيوزيلندا مقتل 50 مسلمًا وإصابة عشرات آخرين في هجوم إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش على يد متطرف يميني أسترالي.

لم تصدر شرطة نيوزيلندا حتى الآن علنيةً أي أسماء لضحايا الهجوم.

هذه قائمة ببعض أسماء الضحايا الذين تأكد مقتلهم أو فقدانهم أو إصابتهم جراء بيانات من أسرهم أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

الحاج داود نبي:

الحاج داود نبي

الحاج داود نبي يبلغ من العمر 71 عامًا، وقتل خلال محاولته إنقاذ مصلين آخرين في مسجد النور.

داود نبي جاء إلى نيوزيلندا قادمًا من أفغانستان في عام 1977 وكان من قادة الجالية المسلمة الذين يحظون بالحب.

ابنه ياما داود نبي تأخر في اللحاق به إلى المسجد ونجا من إطلاق النار بفارق دقائق.

ياما داود نبي: والدي قفز أمام إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة شخص آخر.. لقد قضى نحبه.

ليليك عبد الحميد:

ليليك عبد الحميد

ليليك عبد الحميد، أب لاثنين، ويعمل مهندسًا في شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية "آير نيوزيلندا".

عمل عبد الحميد في مدينة كريست تشيرش لمدة 16 عامًا.

شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية نعت عبد الحميد اليوم الأحد في بيان رسمي للشركة.

سيد ميلن:

سيد ميلن

كان سيد ميلن البالغ من العمر 14 عامًا لاعب كرة قدم متحمسًا، وأردي قتيلا بالرصاص في مسجد النور أثناء حضوره صلاة الجمعة كما كان يفعل كل أسبوع.

طالب الصف العاشر في مدرسة كشمير الثانوية، كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم دوليًا ذات يوم.

والده جون ميلن قال لراديو نيوزيلندا إن ابنه توفي.

جون ميلن: فقدت ابني الصغير، لقد بلغ من العمر 14 عامًا مؤخرًا.

جون ميلن: من الصعب للغاية … رؤيته يقتل بالرصاص من قبل شخص لا يهتم بأي شخص أو أي شيء.

والدته "نوريني" تمكّنت من الفرار من القتل في المسجد.

عطا عليان:

QUOTE | @NZ_Football Futsal Development Manager @margetts_josh: “To Atta’s family, we are deeply sorry for your loss. We can’t imagine what you are going through, but please know we love you and we are here for you during this incredibly difficult time.” #RIPAtta @MainlandFooty pic.twitter.com/tCcileWiUK — New Zealand Football (@NZ_Football) March 17, 2019

عطا عليان يبلغ من العمر 33 عامًا وكان حارس مرمى في منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات.

اتحاد كرة القدم النيوزيلندي أكد الأحد مقتل عليان الذي رزق بفتاة مؤخرًا.

الفلسطيني عليان ولد في الكويت وكان عضوًا بارزًا في صناعة التكنولوجيا في كريست تشيرش.

عليان رحل تاركًا خلفه زوجته وفرج وابنته الصغيرة آية.

علي المدني:

علي المدني

علي المدني، مهندس متقاعد، قدم إلى نيوزيلندا من الإمارات في عام 1998.

ابنته مها المدني، وتعمل مصممة غرافيك في كريست تشيرش، أكدت مقتل والديها في هجوم يوم الجمعة.

نعيم رشيد وطه نعيم:

My heart is filled with sorrow as I confirm the deaths of the following Pakistanis who embraced Shahadat in the horrific terrorist attack in Christchurch, New Zealand. To their families, I express my deepest sympathies and promise to facilitate them to the best of our abilities. pic.twitter.com/cQkzYg9gWX — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) March 16, 2019

قتل الأب نعيم رشيد (50 عامًا) وابنه الشاب طه نعيم (21 عامًا) في الهجوم الإرهابي يوم الجمعة.

وزير الخارجية الباكستانية، غرّد على موقع تويتر ناعيا الأب الباكستاني وابنه.

خالد مصطفى:

اللاجئ السوري خالد مصطفى، نجا من الصراع والحرب الأهلية في سوريا ليقتل الجمعة في الهجوم الإرهابي.

زوجة خالد أكدت مقتله في المذبحة الدموية.

موكاد إبراهيم:

موكاد إبراهيم