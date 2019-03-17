البث الحي
سياسة

أصغرهم بعمر 3 سنوات.. تعرف على بعض ضحايا مجزرة نيوزيلندا

موكاد إبراهيم، أصغر ضحايا مجزرة مسجد النور في نيوزيلندا
موكاد إبراهيم، أصغر ضحايا مجزرة مسجد النور في نيوزيلندا
17/3/2019

أكدت السلطات في نيوزيلندا مقتل 50 مسلمًا وإصابة عشرات آخرين في هجوم إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش على يد متطرف يميني أسترالي.

لم تصدر شرطة نيوزيلندا حتى الآن علنيةً أي أسماء لضحايا الهجوم.

هذه قائمة ببعض أسماء الضحايا الذين تأكد مقتلهم أو فقدانهم أو إصابتهم جراء بيانات من أسرهم أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

الحاج داود نبي:
الحاج داود نبي

 

  • الحاج داود نبي يبلغ من العمر 71 عامًا، وقتل خلال محاولته إنقاذ مصلين آخرين في مسجد النور.
  • داود نبي جاء إلى نيوزيلندا قادمًا من أفغانستان في عام 1977 وكان من قادة الجالية المسلمة الذين يحظون بالحب.
  • ابنه ياما داود نبي تأخر في اللحاق به إلى المسجد ونجا من إطلاق النار بفارق دقائق.
  • ياما داود نبي: والدي قفز أمام إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة شخص آخر.. لقد قضى نحبه.
ليليك عبد الحميد:
ليليك عبد الحميد

 

  • ليليك عبد الحميد، أب لاثنين، ويعمل مهندسًا في شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية "آير نيوزيلندا".
  • عمل عبد الحميد في مدينة كريست تشيرش لمدة 16 عامًا.
  • شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية نعت عبد الحميد اليوم الأحد في بيان رسمي للشركة.
سيد ميلن:
سيد ميلن

 

  • كان سيد ميلن البالغ من العمر 14 عامًا لاعب كرة قدم متحمسًا، وأردي قتيلا بالرصاص في مسجد النور أثناء حضوره صلاة الجمعة كما كان يفعل كل أسبوع.
  • طالب الصف العاشر في مدرسة كشمير الثانوية، كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم دوليًا ذات يوم.
  • والده جون ميلن قال لراديو نيوزيلندا إن ابنه توفي.
  • جون ميلن: فقدت ابني الصغير، لقد بلغ من العمر 14 عامًا مؤخرًا.
  • جون ميلن: من الصعب للغاية … رؤيته يقتل بالرصاص من قبل شخص لا يهتم بأي شخص أو أي شيء.
  • والدته "نوريني" تمكّنت من الفرار من القتل في المسجد.
عطا عليان:

  • عطا عليان يبلغ من العمر 33 عامًا وكان حارس مرمى في منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات.
  • اتحاد كرة القدم النيوزيلندي أكد الأحد مقتل عليان الذي رزق بفتاة مؤخرًا.
  • الفلسطيني عليان ولد في الكويت وكان عضوًا بارزًا في صناعة التكنولوجيا في كريست تشيرش.
  • عليان رحل تاركًا خلفه زوجته وفرج وابنته الصغيرة آية.
علي المدني:
علي المدني

 

  • علي المدني، مهندس متقاعد، قدم إلى نيوزيلندا من الإمارات في عام 1998.
  • ابنته مها المدني، وتعمل مصممة غرافيك في كريست تشيرش، أكدت مقتل والديها في هجوم يوم الجمعة.
نعيم رشيد وطه نعيم:

  • قتل الأب نعيم رشيد (50 عامًا) وابنه الشاب طه نعيم (21 عامًا) في الهجوم الإرهابي يوم الجمعة.
  • وزير الخارجية الباكستانية، غرّد على موقع تويتر ناعيا الأب الباكستاني وابنه.
خالد مصطفى:
  • اللاجئ السوري خالد مصطفى، نجا من الصراع والحرب الأهلية في سوريا ليقتل الجمعة في الهجوم الإرهابي.
  • زوجة خالد أكدت مقتله في المذبحة الدموية.
موكاد إبراهيم:
موكاد إبراهيم

 

  • قتل الطفل موكاد إبراهيم ذو الثلاثة أعوام في مذبحة مسجد النور، حيث كان برفقة والده وشقيقه الأكبر وقت وقوع الهجوم.
  • موكاد يعد أصغر ضحايا مجزرة نيوزيلندا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان
المزيد من سياسة

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)