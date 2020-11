أصغرهم بعمر 3 سنوات.. تعرف على بعض ضحايا مجزرة نيوزيلندا

أكدت السلطات في نيوزيلندا مقتل 50 مسلمًا وإصابة عشرات آخرين في هجوم إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش على يد متطرف يميني أسترالي.

لم تصدر شرطة نيوزيلندا حتى الآن علنيةً أي أسماء لضحايا الهجوم.

هذه قائمة ببعض أسماء الضحايا الذين تأكد مقتلهم أو فقدانهم أو إصابتهم جراء بيانات من أسرهم أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

الحاج داود نبي:

ليليك عبد الحميد:

سيد ميلن:

عطا عليان:

QUOTE | @NZ_Football Futsal Development Manager @margetts_josh: “To Atta’s family, we are deeply sorry for your loss. We can’t imagine what you are going through, but please know we love you and we are here for you during this incredibly difficult time.” #RIPAtta @MainlandFooty pic.twitter.com/tCcileWiUK

— New Zealand Football (@NZ_Football) March 17, 2019