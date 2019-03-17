أصغرهم بعمر 3 سنوات.. تعرف على بعض ضحايا مجزرة نيوزيلندا

عطا عليان يبلغ من العمر 33 عامًا وكان حارس مرمى في منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات.
اتحاد كرة القدم النيوزيلندي أكد الأحد مقتل عليان الذي رزق بفتاة مؤخرًا.
الفلسطيني عليان ولد في الكويت وكان عضوًا بارزًا في صناعة التكنولوجيا في كريست تشيرش.
عليان رحل تاركًا خلفه زوجته وفرج وابنته الصغيرة آية.
علي المدني:
علي المدني، مهندس متقاعد، قدم إلى نيوزيلندا من الإمارات في عام 1998.
ابنته مها المدني، وتعمل مصممة غرافيك في كريست تشيرش، أكدت مقتل والديها في هجوم يوم الجمعة.
نعيم رشيد وطه نعيم:
My heart is filled with sorrow as I confirm the deaths of the following Pakistanis who embraced Shahadat in the horrific terrorist attack in Christchurch, New Zealand. To their families, I express my deepest sympathies and promise to facilitate them to the best of our abilities. pic.twitter.com/cQkzYg9gWX