2000 جريمة ارتكبت في حق لاجئين بألمانيا عام 2018

سجلت سلطات الأمن الألمانية نحو ألفي جريمة ارتُكبت بحق لاجئين ونزل إيواء في البلاد العام الماضي.

التفاصيل حسب رد الداخلية الألمانية على طلب برلماني:

طلب الإحاطة جاء من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن هذه الجرائم تتراوح بين الإهانة والأضرار المادية وتصل إلى حد التسبب في إصابات جسدية خطيرة والقتل.

معظم الاعتداءات (1775 جريمة) كانت تستهدف لاجئين خارج نزل اللجوء، بينما استهدفت 173 جريمة نزل لاجئين.

أسفرت هذه الجرائم عن إصابة 315 شخصا.

تراجع بذلك عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين مقارنة بعامي 2016 و2017.

بحسب إحصائية الشرطة للجرائم ذات الدوافع السياسية، بلغ عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين عام 2016 نحو 2560 اعتداء على لاجئين و995 هجوما على نزل لهم.

بلغ العدد في عام 2017 نحو 1900 اعتداء و312 هجوما.

تصريحات خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار أولا يلبكه: