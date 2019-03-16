منفذ هجوم نيوزيلندا أقام في تركيا وأنقرة تجري تحقيقا حوله

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن إرهابيين كانوا يخططون منذ عامين لتنفيذ العملية التي أودت بحياة 49 مصلياً في نيوزلندا.

وأضاف قبيل مغادرته مع وفد يضم وزير الخارجية التركي إلى نيوزيلندا، أن العملية أظهرت أن العداء للإسلام والخوف من الغرباء، والإرهاب الموجه ضد المسلمين والغرباء معضلات تواجه العالم في كل مكان.

التفاصيل:

أوقطاي دان بأشد العبارات استهداف وقتل الأبرياء الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة، كاشفا أن الإرهابيين يخططون لهذه العملية الوحشية منذ عامين.

أوقطاي: استهداف السيد رئيس الجمهورية والشعب التركي ودولتنا وتاريخنا يشكل أمراً مؤسفاً آخر.

شبكة "تي آر تي" نقلت عن مسؤول تركي كبير قوله إن السلطات تعتقد أن مرتكب المجزرة في مسجدين بنيوزيلندا كان يخطط لهجوم إرهابي ومحاولة اغتيال في تركيا.

المسؤول التركي أضاف أن السلطات تحقق فيما فعله المنفذ خلال 43 يوماً قضاها في تركيا، حيث فتحت السلطات تحقيقا لتتبع أنشطته واتصالاته.

تشير المعلومات إلى أنه دخل تركيا في مارس/ آذار من عام 2016، ثم بعدها في 13 من سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

أضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "نعتقد أن المشتبه به تمكن من زيارة دول أخرى (انطلاقا من تركيا) في أوربا وآسيا وإفريقيا. نحن نحقق في تحركات المشتبه به واتصالاته داخل البلاد".

ومثل الأسترالي برينتون تارنت،منفذ الاعتداء على المسجدين في نيوزلندا، أمام محكمة بمدينة "كرايست تشيرتش"، السبت، حيث وجهت إليه رسمياً تهمة القتل.

ومن المقرر أن يبقى في السجن حتى مثوله مرة أخرى أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

وقالت السلطات النيوزيلندية إن منفذ الهجوم بعث برسالة إلكترونية إلى رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قبل عشر دقائق من ارتكابه الجريمة.

من جهتها، قالت أرديرن إن هناك تزايداً عالمياً في خطاب أقصى اليمين، وإن حكومتها تدرسه، وقد طلبت من وكالات الاستخبارات جمع مزيد من المعلومات عن أقصى اليمين.

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تهديد المستشارة الألمانية

تلفزيون "إر تي إل" الألماني كشف عبر موقعه الإلكتروني أن منفذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا كان قد هدد بقتل المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" وذلك عبر بيان أصدره قبل تنفيذه العملية.

جاء في البيان أن المستشارة ميركل على رأس قائمة من ينوي استهدافهم بسبب ما ارتكبته من إفساد لحياة شعبها وأوربا ككل على حد تعبيره.

منفذ الهجوم وصف "ميركل" بأنها هي غير بيضاء، وذات أصول غير ألمانية" على حد قوله.

كما طالب برنتون تارانت منفذ مذبحة المسجدين باستهداف صديق خان عمدة مدينة لندن، وذلك في البيان الذي أعده قبل الهجوم الدامي، وعدد فيه مبرراته للهجوم مطالبا أقصى اليمين بقتل من وصفهم بأعداء جنسه.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (غيتي)

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