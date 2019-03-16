معارك ترمب التجارية كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في 2018
16/3/2019
أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين بجامعات أمريكية بارزة، أن المعارك التجارية للرئيس ترمب كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في فاقد للناتج المحلي الإجمالي في 2018.
الدراسة التي نشرت أمس أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعة (كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (أوكلا) ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
رجُل الرسوم الجمركية:
قال معدو الدراسة إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 % بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11 %.
الدراسة التي قام بها الخبراء رصدت أيضا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية" وهي سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي.
تبادلت واشنطن وبيجين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا، وفرض ترمب أيضا رسوما أثارت غضب الاتحاد الأوربي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.
أول فيتو لدونالد ترمب منذ تسلمه الرئاسة:
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد إجراء من الكونغرس كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية.
الرئيس الأمريكي، استخدم "الفيتو" للمرة الأولى، على مشروع قرار للكونغرس كان يهدف إلى تعطيل العمل بحالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية المكسيكية المعلنة من جانب ترمب، واصفا الخطوة بأنها "متهورة" من جانب الكونغرس.
ترمب قال فى تصريحات بالبيت الأبيض "اليوم اعترضت على مشروع القانون هذا.. الكونغرس لديه الحرية في تمرير هذا القانون ولدى المسؤولية للاعتراض عليه".
ويعني استخدام ترمب للفيتو إعادة هذا الإجراء للكونغرس، وليس من المتوقع أن يتمكن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون من الحصول على تأييد كاف لتخطي فيتو ترمب وهو الأول من نوعه خلال رئاسته.
رئيسة مجلس النواب، قالت الجمعة إن المجلس سيصوت في 26 مارس/ آذار على تجاوز فيتو ترمب، وأوضحت في بيانها "في 26 مارس المجلس سيتصرف مجددا من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا من إعلان الرئيس للطوارئ من خلال التصويت على تجاوز الفيتو الذي أصدره".
الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب اتهمت ترمب بانتزاع سلطات إضافية بشكل غير قانوني.