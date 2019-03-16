معارك ترمب التجارية كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في 2018

أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين بجامعات أمريكية بارزة، أن المعارك التجارية للرئيس ترمب كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في فاقد للناتج المحلي الإجمالي في 2018.

الدراسة التي نشرت أمس أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعة (كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (أوكلا) ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

رجُل الرسوم الجمركية:

قال معدو الدراسة إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 % بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11 %.

الدراسة التي قام بها الخبراء رصدت أيضا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية" وهي سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي.

تبادلت واشنطن وبيجين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا، وفرض ترمب أيضا رسوما أثارت غضب الاتحاد الأوربي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

أول فيتو لدونالد ترمب منذ تسلمه الرئاسة:

أول فيتو لدونالد ترمب منذ تسلمه الرئاسة