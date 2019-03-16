مصريون وأردنيون وفلسطينيون: تعرف على ضحايا مذبحة نيوزيلندا

أعلنت دول عدة مقتل عدد من مواطنيها جراء الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، أمس الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.
وجرى التخطيط لتنظيم جنازات، السبت، لبعض الضحايا، الذين ولد العديد منهم في الخارج.
بيان الخارجية الفلسطينية
- تبين بشكل رسمي استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة 6 بجراح.
- حصلنا على تلك المعلومات عبر التواصل مع الخارجية النيوزيلندية، وأجهزة الأمن والصليب الأحمر النيوزيلندي، والجالية الفلسطينية هناك، في ظل غياب التقارير الرسمية.
- السلطات النيوزيلندية ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى.
- الأمر اقتصر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون جنسيات نيوزيلندية، باعتبارهم قد أصبحوا ضمن رعاية الدولة، ولا تجد السلطات هناك من حاجة لإبلاغ الدول التي يحملون جنسياتها.
- بعض أسماء الشهداء والمصابين قد تتقاطع مع قوائم الأردن، أو غيرها من قوائم الدول، بحكم أن بعضهم مسجل في نيوزيلندا بهذه الجنسية أو تلك، رغم أصولهم الفلسطينية.
بيان وزارة الهجرة المصرية
- السلطات النيوزيلندية تؤكد استشهاد أربعة مصريين وهم منير سليمان (٦٨ عاما) وأحمد جمال الدين عبد الغني (٦٨ عاما) وأشرف المرسي وأشرف المصري.
- سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين، السبت، في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش.
- لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين.
بيان الخارجية الأردنية
- عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين.
- بذلك أصبحت حصيلة الحادث الإجرامي الأن استشهاد أربعة مواطنين ووجود خمسة مصابين يتلقون العلاج.
- مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة، أمس الجمعة، متوجها إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك.
- الوزارة شكلت فريق عمل يُعنى بمتابعة شؤون ذوي الشهداء والمصابين.
- الفريق الذي يرأسه سفير في وزارة الخارجية كُلّف بجمع المعلومات عن الشهداء والمصابين والتواصل مع ذويهم وتسهيل سفر الراغبين منهم إلى نيوزيلندا، وكذلك متابعة نقل جثامين الشهداء إلى المملكة
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد دان في "تغريدة" عبر موقع "تويتر" الجمعة، "المذبحة البشعة"، مؤكدا "هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له".
بنغلاديش
- أكدت بنغلاديش أن اثنين من رعاياها قتلا في إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.
- قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، شهريار علام للصحفيين في دكا، السبت، إن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وتابع أن خمسة بنغاليين تعرضوا لإصابات يخضعون للعلاج في المستشفى، وترددت تقارير أن اثنين منهم في حال الخطر.
- بذلك يكون إجمالي البنغاليين الذين قتلوا أو اصيبوا أو فقدوا في الهجوم عشرة أشخاص.
- مسؤول ذكر، أمس الجمعة، أن فريق الكريكيت البنغالي الذي نجا بصعوبة من حادث الهجوم الإرهابي الدموي على المسجدين سيعود إلى بلاده السبت.
جنسيات أخرى
- في وقت سابق أعلنت سلطات نيوزيلندا أن القتلى من جنسيات عديدة، تشمل الهند ومصر والسعودية وتركيا والصومال وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.
- أعلنت السفارة السعودية مقتل مواطنها محسن الحربي متأثرا بجروح إثر إصابته بخمس طلقات نارية، كما أفادت بأن هناك سعوديا آخر أصيب في الهجوم.
- في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مقتل أربعة من مواطنيها في الهجوم، مضيفة أن خمسة آخرين فُقد الاتصال بهم.
- أعلنت إدارات طبية في نيوزيلندا أن 12 غرفة عمليات عملت طول الليل لعلاج أكثر من 40 مصابا، وأضافت أن 36 شخصا يعالجون اليوم السبت بينهم 11 ما زالوا في الرعاية المركزة. ولقي واحد من الضحايا على الأقل حتفه في المستشفى.
أسوأ حادث قتل جماعي
- الهجوم الذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالإرهابي هو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا، ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.
- المسلح بثّ لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا "بيانا" على الإنترنت يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم "بالغزاة" وأظهر مقطع الفيديو رجلا يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.
- أظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو مصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد.
- الشرطة حثت الناس على عدم مشاهدة ولا مشاركة اللقطات على المواقع الإلكترونية.
- انتشرت الشرطة المسلحة في عدة مواقع في جميع المدن وهو أمر غير عادي في بلد مستويات العنف المسلح فيه منخفضة.
- قالت أرديرن إن المشتبه به الرئيسي يملك ترخيصا بحمل سلاح واستخدم خمسة أسلحة في الهجوم، وأضافت في تصريح للصحفيين "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانيننا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير"، مضيفة أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.