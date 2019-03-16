مصريون وأردنيون وفلسطينيون: تعرف على ضحايا مذبحة نيوزيلندا

أعلنت دول عدة مقتل عدد من مواطنيها جراء الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، أمس الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.

وجرى التخطيط لتنظيم جنازات، السبت، لبعض الضحايا، الذين ولد العديد منهم في الخارج.

بيان الخارجية الفلسطينية

تبين بشكل رسمي استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة 6 بجراح.

حصلنا على تلك المعلومات عبر التواصل مع الخارجية النيوزيلندية، وأجهزة الأمن والصليب الأحمر النيوزيلندي، والجالية الفلسطينية هناك، في ظل غياب التقارير الرسمية.

السلطات النيوزيلندية ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى.

الأمر اقتصر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون جنسيات نيوزيلندية، باعتبارهم قد أصبحوا ضمن رعاية الدولة، ولا تجد السلطات هناك من حاجة لإبلاغ الدول التي يحملون جنسياتها.

بعض أسماء الشهداء والمصابين قد تتقاطع مع قوائم الأردن، أو غيرها من قوائم الدول، بحكم أن بعضهم مسجل في نيوزيلندا بهذه الجنسية أو تلك، رغم أصولهم الفلسطينية.

بيان وزارة الهجرة المصرية

السلطات النيوزيلندية تؤكد استشهاد أربعة مصريين وهم منير سليمان (٦٨ عاما) وأحمد جمال الدين عبد الغني (٦٨ عاما) وأشرف المرسي وأشرف المصري.

سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين، السبت، في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش.

لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين.

بيان الخارجية الأردنية

عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين.

بذلك أصبحت حصيلة الحادث الإجرامي الأن استشهاد أربعة مواطنين ووجود خمسة مصابين يتلقون العلاج.

مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة، أمس الجمعة، متوجها إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك.

الوزارة شكلت فريق عمل يُعنى بمتابعة شؤون ذوي الشهداء والمصابين.

الفريق الذي يرأسه سفير في وزارة الخارجية كُلّف بجمع المعلومات عن الشهداء والمصابين والتواصل مع ذويهم وتسهيل سفر الراغبين منهم إلى نيوزيلندا، وكذلك متابعة نقل جثامين الشهداء إلى المملكة

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد دان في "تغريدة" عبر موقع "تويتر" الجمعة، "المذبحة البشعة"، مؤكدا "هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له".

المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 15, 2019

بنغلاديش

أكدت بنغلاديش أن اثنين من رعاياها قتلا في إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، شهريار علام للصحفيين في دكا، السبت، إن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وتابع أن خمسة بنغاليين تعرضوا لإصابات يخضعون للعلاج في المستشفى، وترددت تقارير أن اثنين منهم في حال الخطر.

بذلك يكون إجمالي البنغاليين الذين قتلوا أو اصيبوا أو فقدوا في الهجوم عشرة أشخاص.

مسؤول ذكر، أمس الجمعة، أن فريق الكريكيت البنغالي الذي نجا بصعوبة من حادث الهجوم الإرهابي الدموي على المسجدين سيعود إلى بلاده السبت.

جنسيات أخرى

في وقت سابق أعلنت سلطات نيوزيلندا أن القتلى من جنسيات عديدة، تشمل الهند ومصر والسعودية وتركيا والصومال وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.

أعلنت السفارة السعودية مقتل مواطنها محسن الحربي متأثرا بجروح إثر إصابته بخمس طلقات نارية، كما أفادت بأن هناك سعوديا آخر أصيب في الهجوم.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مقتل أربعة من مواطنيها في الهجوم، مضيفة أن خمسة آخرين فُقد الاتصال بهم.

أعلنت إدارات طبية في نيوزيلندا أن 12 غرفة عمليات عملت طول الليل لعلاج أكثر من 40 مصابا، وأضافت أن 36 شخصا يعالجون اليوم السبت بينهم 11 ما زالوا في الرعاية المركزة. ولقي واحد من الضحايا على الأقل حتفه في المستشفى.

أسوأ حادث قتل جماعي