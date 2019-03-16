قاتل المصلين في نيوزيلندا أرسل بيانا لرئيسة الوزراء قبل التنفيذ

أكد مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، (السبت)، تلقيه نسخة من بيان منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" قبل نحو 10 دقائق من بدء الهجوم.

التفاصيل حسب ما ورد في صحيفة نيوزيلندا هيرالد:

الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم رئيسة الحكومة قوله إن "مكتب رئيسة الوزراء كان واحدا من 70 متلقيا أرسل لهم البيان.

من ضمن من تلقى بيان الإرهابي سياسيون آخرون مثل الزعيم القومي سيمون بريدجز ورئيس البرلمان تريفور مالاد.

معظم المتلقين الآخرين كانوا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

القاتل كان يتحدث وكأن جريمته قد تمت بالفعل وفقا للمتحدث باسم رئيسة الوزراء.

الرسالة كانت تشرح أسباب إقدام الجاني على فعلته، فهو لم يقل إن هذا ما أنوي فعله، لم يكن بالإمكان إيقافه.

لم يحدد ما كان الجاني سيقدم عليه، بل كـُتب وكأن الأحداث وقعت بالفعل.

جاسيندا كانت ترتدي الحجاب أثناء زيارة المركز وأبدت تضامنها مع الجالية المسلمة ـ رويترز

رئيسة الوزراء ترتدي الحجاب:

التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع قادة وأفراد الجالية المسلمة في كرايست تشيرش اليوم السبت لطمأنتهم إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم في أعقاب الهجوم على مسجدين ما أسفر عن سقوط 49 قتيلا.

جاسيندا كانت ترتدي الحجاب أثناء زيارة المركز وأبدت تضامن نيوزيلندا مع الجالية المسلمة والاستعداد لتقديم يد المساعدة.

محاكمة القاتل:

وجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، استرالي الجنسية، الذي مثل أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش حيث تم حبسه على ذمة القضية.

من المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان، وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

وجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت ـ رويترز

مراجعة قوانين الأسلحة: