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قاتل المصلين في نيوزيلندا أرسل بيانا لرئيسة الوزراء قبل التنفيذ

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن أثناء زيارتها للمركز الإسلامي في كرايست تشيرش
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن أثناء زيارتها للمركز الإسلامي في كرايست تشيرش
16/3/2019

أكد مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، (السبت)، تلقيه نسخة من بيان منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" قبل نحو 10 دقائق من بدء الهجوم.

التفاصيل حسب ما ورد في صحيفة نيوزيلندا هيرالد:
  • الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم رئيسة الحكومة قوله إن "مكتب رئيسة الوزراء كان واحدا من 70 متلقيا أرسل لهم البيان.
  • من ضمن من تلقى بيان الإرهابي سياسيون آخرون مثل الزعيم القومي سيمون بريدجز ورئيس البرلمان تريفور مالاد.
  • معظم المتلقين الآخرين كانوا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
  • القاتل كان يتحدث وكأن جريمته قد تمت بالفعل وفقا للمتحدث باسم رئيسة الوزراء.
  • الرسالة كانت تشرح أسباب إقدام الجاني على فعلته، فهو لم يقل إن هذا ما أنوي فعله، لم يكن بالإمكان إيقافه.
  • لم يحدد ما كان الجاني سيقدم عليه، بل كـُتب وكأن الأحداث وقعت بالفعل.
جاسيندا كانت ترتدي الحجاب أثناء زيارة المركز وأبدت تضامنها مع الجالية المسلمة ـ رويترز
  رئيسة الوزراء ترتدي الحجاب:
  • التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع قادة وأفراد الجالية المسلمة في كرايست تشيرش اليوم السبت لطمأنتهم إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم في أعقاب الهجوم على مسجدين ما أسفر عن سقوط 49 قتيلا.
  • جاسيندا كانت ترتدي الحجاب أثناء زيارة المركز وأبدت تضامن نيوزيلندا مع الجالية المسلمة والاستعداد لتقديم يد المساعدة.
 محاكمة القاتل:
  • وجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، استرالي الجنسية، الذي مثل أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش حيث تم حبسه على ذمة القضية. 
  • من المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان، وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.
وجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت ـ رويترز
 مراجعة قوانين الأسلحة:
  • تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بتشديد قوانين الأسلحة بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة، وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية.
  • أرديرن قالت للصحفيين في كرايستشيرش إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو.
  • أضافت "هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا".
  • وبحسب موقع منظمة (جان بولسي)، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.
  • فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة قال إن عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.
  • البنادق شبه الآلية، المحظورة في أستراليا المجاورة، مسموح بحيازتها في نيوزيلندا بشرط تسجيلها.
     
المصدر : وكالات
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