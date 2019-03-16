فيديو: أبطال مجهولون في مجزرة المسجدين بنيوزيلندا: تعرف عليهم

قالت وسائل إعلام نيوزيلندية إن أحد المصلين الذين تصدوا لمنفذ مجزرة المسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" قد توفي هو وابنه بعد إصابتهما في الهجوم الوحشي.

التفاصيل:

ظهر نعيم رشيد في مقطع الفيديو، الذي سجله القاتل بنفسه من كاميرا مثبتة في خوذته، وهو يحاول وقف القاتل الذي فتح النار على المصلين في المسجد وقت صلاة الجمعة.

ينحدر نعيم رشيد (٥٠ عاما) من أصل باكستاني، وكان في المسجد لصلاة الجمعة بصحبة ابنه طلحة (٢١ عاما).

نقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن نعمة خان، شقيقة زوجته، أن المقطع المصور للهجوم يُظهر رشيد وهو يقترب من المهاجم ويحاول إيقافه لكن القاتل يفتح النار عليه من سلاحه شبه الآلي.

نقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن الأسرة أن طلحة نجل رشيد قد لقي حتفه أيضا في الهجوم.

كان رشيد يعمل في قطاع المصارف في باكستان قبل أن ينتقل إلى نيوزيلندا قبل سنوات ويستقر في مدينة "كرايست تشيرش" حيث عمل هناك مدرسا.

قال أحد الناجين إن رجلا آخر تمكن من التصدي للقاتل وانتزع منه أحد أسلحته.

ومثل الأسترالي برينتون تارنت، منفذ الاعتداء على المسجدين في نيوزيلندا، أمام محكمة بمدينة "كرايست تشيرش"، حيث وجهت إليه رسمياً تهمة القتل.

ومن المقرر أن يبقى في السجن حتى مثوله مرة أخرى أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

الإرهابي برينتون تارانت منفذ مذبحة نيوزيلندا

وقالت السلطات النيوزيلندية إن منفذ الهجوم بعث برسالة إلكترونية إلى رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قبل عشر دقائق من ارتكابه الجريمة.

من جهتها، قالت أرديرن إن هناك تزايداً عالمياً في خطاب أقصى اليمين، وإن حكومتها تدرسه، وقد طلبت من وكالات الاستخبارات جمع مزيد من المعلومات عن أقصى اليمين.

أبطال آخرون:

شاهد عيان يدعى، سيد مظهر الدين، قال إنه رأى أحد المصلين الشباب في مسجد لينوود، وهو ثاني مسجد تعرض للهجوم بعد مسجد النور، وهو يتصدى للقاتل الذي كان يرتدي درعا واقية ويطلق النار بغزارة على المصلين، ورغم ذلك فقد استطاع الشاب انتزاع السلاح منه.

أوضح مظهر، أن الشاب حاول استخدام السلاح للدفاع عن المصلين لكنه لم يعرف كيفية تشغيله.

في غضون هذا فر القاتل من المسجد حيث قبص عليه لاحقا.

شهود عيان تحدثوا عن بطل آخر يدعى، عبد العزيز، قالت وسائل إعلام إنه قذف القاتل بماكينة بطاقات الائتمان، وهي ما وصلت إليه يده، واستفز القاتل للخروج من المسجد ومطاردته.

أوضح عبد العزيز (٤٨ عاما) في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية أن القاتل طارده خارج المسجد حيث عثر عبد العزيز على بندقية تركها القاتل وحاول استخدامها لكنها كانت فارغة من الذخيرة.

ظل عبد العزيز يجري من القاتل بين السيارات المتوقفة بجوار المسجد ولهذا لم يتمكن القاتل من استهدافه.

أضاف أنه تمكن من إلقاء البندقية الفارغة على سيارة القاتل فكسر زجاجها ما دفع القاتل لركوب سيارته والفرار بها من موقع الهجوم حيث تمكن رجال الشرطة لاحقا من توقيفه.

عبد العزيز قال إن أبناءه الأربعة أصيبوا في الهجوم ومازالوا يخضعون للعلاج في المستشفى.

رفض عبد العزيز وصف ما فعله بالبطولة، موضحا أن أي شخص في مكانه كان سيفعل نفس الشيء، بينما أشاد كثيرون بموقف عبد العزيز الذي ساهم في إنقاذ حياة العشرات.

قصة العراقي أديب:

العراقي الخمسيني أديب سامي كان قد سافر هو وزوجته إلى نيوزيلندا للاحتفال بعيد ميلاد ابنه المقيم فيها.

سامي الذي يعمل بالإمارات في مجال الاستشارات الهندسية، غطى بجسده ولديه عبد الله 29 عاما، وعلي 23 عاما، عندما اقتحم المسلح الإرهابي المسجد أثناء صلاة الجمعة وبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي.

وسائل إعلام نقلت عن ابنة أديب قولها: "والدي بطل حقيقي، لقد أصيب بعيار ناري في الظهر بالقرب من عموده الفقري أثناء محاولته حماية أخوي، ولم يسمح أن يحدث لهما أي مكروه".

أديب دخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاصة من ظهره.

وزارة الخارجية أكدت نجاح جراحة أجريت لمواطن عراقي أصيب في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا.

الوزارة قالت في بيان لها: "وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم المتحدث باسم الوزارة د. احمد الصحاف إلى الاتصال بعائلة المواطن أديب سامي الذي أُصيب بطلق ناري في العمود الفقري في هجوم إرهابي خلال تأديته لصلاة الجمعة في جامع بنيوزيلندا".

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