صور: ماذا تعني إشارة منفذ هجوم نيوزيلندا بيديه في المحكمة؟

ظهر الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، أمام محكة نيوزيلندية مرتديا ملابس السجناء ومكبل اليدين، إذ وجه إليه القاضي تهمة القتل، دون أن يتفوه في المقابل بكلمة واحدة.
التفاصيل:
- أثناء مثوله أمام المحكمة، كان من اللافت ضم "تارانت" لإصبعيه السبابة والإبهام على شكل دائرة، وأرخى بقية أصابعه مفرودة، في إشارة يرفعها دائما من باتوا يعرفون بـ "المتفوقين البيض".
- يؤمن هؤلاء بتفوق الجنس الأبيض على سائر الأجناس، ويعارضون بشدة الهجرة، وقد يتورطون أيضا في إيذاء المهاجرين بمجتمعاتهم.
بيان يشرح دوافعه للجريمة:
- كتب "تارانت" (28 عاما) عن نفسه، في بيان مطول من 74 صفحة نشره على الإنترنت، "أنا رجل أبيض لأبوين بريطانيين من الطبقة العاملة، وأنتمي إلى أسرة منخفضة الدخل".
- برينتون أضاف أنه قرر اتخاذ موقف لضمان مستقبل شعبي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
- القاتل، الذي يدعم أيديولوجية اليمين المتطرف ويتبنى سياسة معاداة المهاجرين، أرجع في بيان بعنوان "البديل العظيم"، أسباب ارتكابه المجزرة إلى "التزايد الكبير لعدد المهاجرين"، الذين اعتبرهم "محتلين وغزاة".
- الإرهابي أضاف "أرضنا لن تكون يوما للمهاجرين.. وهذا الوطن الذي كان للرجال البيض، سيظل كذلك، ولن يستطيعوا يوما استبدال شعبنا".
خلفيات:
- الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا، بحسب حصيلة أولية غير رسمية.