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صور: ماذا تعني إشارة منفذ هجوم نيوزيلندا بيديه في المحكمة؟

منفذ مجزرة المسجدين رفع إشارة تفوق البيض أثناء جلسة محاكمة
منفذ مجزرة المسجدين رفع إشارة تفوق البيض أثناء جلسة محاكمة
16/3/2019

ظهر الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، أمام محكة نيوزيلندية مرتديا ملابس السجناء ومكبل اليدين، إذ وجه إليه القاضي تهمة القتل، دون أن يتفوه في المقابل بكلمة واحدة.

التفاصيل:
  • أثناء مثوله أمام المحكمة، كان من اللافت ضم "تارانت" لإصبعيه السبابة والإبهام على شكل دائرة، وأرخى بقية أصابعه مفرودة، في إشارة يرفعها دائما من باتوا يعرفون بـ "المتفوقين البيض".
  • يؤمن هؤلاء بتفوق الجنس الأبيض على سائر الأجناس، ويعارضون بشدة الهجرة، وقد يتورطون أيضا في إيذاء المهاجرين بمجتمعاتهم.

 بيان يشرح دوافعه للجريمة:
  • كتب "تارانت" (28 عاما) عن نفسه، في بيان مطول من 74 صفحة نشره على الإنترنت، "أنا رجل أبيض لأبوين بريطانيين من الطبقة العاملة، وأنتمي إلى أسرة منخفضة الدخل".
  • برينتون أضاف أنه قرر اتخاذ موقف لضمان مستقبل شعبي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
  • القاتل، الذي يدعم أيديولوجية اليمين المتطرف ويتبنى سياسة معاداة المهاجرين، أرجع في بيان بعنوان "البديل العظيم"، أسباب ارتكابه المجزرة إلى "التزايد الكبير لعدد المهاجرين"، الذين اعتبرهم "محتلين وغزاة".
  • الإرهابي أضاف "أرضنا لن تكون يوما للمهاجرين.. وهذا الوطن الذي كان للرجال البيض، سيظل كذلك، ولن يستطيعوا يوما استبدال شعبنا".
خلفيات:
  • الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا، بحسب حصيلة أولية غير رسمية.
المصدر : وكالات
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