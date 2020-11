شاهد: شاب يكسر البيض على رأس برلماني أسترالي أساء للإسلام

أقدم سناتور أسترالي من اليمين المتطرف على ضرب شاب رشقه ببيضة السبت للتنديد بتصريحاته المعادية للإسلام غداة مذبحة وقعت في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وتلقى السناتور الأسترالي فرايزر أنينغ إهانة بكسر بيضة على رأسه، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بعد يوم من تعليقاته المثيرة للجدل حول الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

السيناتور عن كوينزلاند (شمال شرق استراليا) فرايزر أنينغ، أثار موجة احتجاجات الجمعة في خضم الهجوم على المسجدين الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما في كرايست تشيرش، من خلال القول إن هذه المجزرة ناجمة عن "برنامج الهجرة الذي أتاح لمتعصبين مسلمين الهجرة إلى نيوزيلندا".

كراهية للإسلام وعنف ضد المخالفين:

Does anyone still dispute the link between Muslim immigration and violence?

— Fraser Anning Official (@fraser_anning) March 15, 2019