شاهد: ترمب يصف المهاجرين بنفس أسلوب الإرهابي الأسترالي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده بالغزو وهو نفس الوصف الذي أورده منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

ووقع ترمب، (الجمعة)، أمرا رئاسيا ينقض قرارا مرره الكونغرس، يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترمب، لإيجاد تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

أبرز تصريحات ترمب:

لكي ندافع عن أمن وسلامة الأمريكيين سوف نوقع على "فيتو" لنقض هذا القرار المتهور.

أريد الجمهوريين المميزين أعضاء مجلس الشيوخ الذين اصطفوا إلى جانب خفر الحدود.

أكثر من ٧٦ ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى حدودنا الشهر الماضي، والناس يكرهون كلمة "غزو"، ولكن هو "غزو" من المخدرات والبشر.

نحن لا نعرف هؤلاء المهاجرين، ولكن نعتقلهم وخفر الحدود يلعبون دورا أساسيا ومميزا وكذلك الجيش.

إرهابي نيوزيلندا يثني على ترمب:

الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت الذي نفذ هجوم نيوزيلندا على مسجد النور نشر بياناً من 74 صفحة على حساب على تويتر يشرح فيه دوافع الهجوم صباح الجمعة.

تارانت أشاد بالرئيس الأمريكي ترمب ووصفه بأنه "رمز لتجديد الهوية البيضاء".

تارانت قال في رسالته إنه لا يشعر بالندم، ويتمنى فقط أن يقتل أكبر عدد ممكن من الغزاة"، كما زعم أنه "ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الآخرين يتحمل تبعات فعلته".

بناء الجدار لمنع المهاجرين: