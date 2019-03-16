شاهد: ترمب يصف المهاجرين بنفس أسلوب الإرهابي الأسترالي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده بالغزو وهو نفس الوصف الذي أورده منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي.
ووقع ترمب، (الجمعة)، أمرا رئاسيا ينقض قرارا مرره الكونغرس، يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترمب، لإيجاد تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
أبرز تصريحات ترمب:
- لكي ندافع عن أمن وسلامة الأمريكيين سوف نوقع على "فيتو" لنقض هذا القرار المتهور.
- أريد الجمهوريين المميزين أعضاء مجلس الشيوخ الذين اصطفوا إلى جانب خفر الحدود.
- أكثر من ٧٦ ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى حدودنا الشهر الماضي، والناس يكرهون كلمة "غزو"، ولكن هو "غزو" من المخدرات والبشر.
- نحن لا نعرف هؤلاء المهاجرين، ولكن نعتقلهم وخفر الحدود يلعبون دورا أساسيا ومميزا وكذلك الجيش.
إرهابي نيوزيلندا يثني على ترمب:
- الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت الذي نفذ هجوم نيوزيلندا على مسجد النور نشر بياناً من 74 صفحة على حساب على تويتر يشرح فيه دوافع الهجوم صباح الجمعة.
- تارانت أشاد بالرئيس الأمريكي ترمب ووصفه بأنه "رمز لتجديد الهوية البيضاء".
- تارانت قال في رسالته إنه لا يشعر بالندم، ويتمنى فقط أن يقتل أكبر عدد ممكن من الغزاة"، كما زعم أنه "ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الآخرين يتحمل تبعات فعلته".
بناء الجدار لمنع المهاجرين:
- يسعى ترمب، من خلال إعلان حالة الطوارئ، إلى توجيه 3.6 مليارات دولار إضافية لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهي أكثر من القيمة التي خصصها له المشرعون.
- نهاية فبراير/ شباط الماضي، صوت مجلس النواب، المسيطر عليه من الديمقراطيين، لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ.
- منتصف الشهر الماضي، وقع ترامب قانون حالة الطوارئ الوطنية، للالتفاف على الكونغرس الذي رفض طلبه تخصيص نحو 5 مليارات دولار، لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.
- يخول القانون، الكونغرس حق إلغاء حالة الطوارئ، عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وتخطي الفيتو الرئاسي، بحسب المصدر نفسه.
- شهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، مقابل رفض الديمقراطيين.