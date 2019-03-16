شاهد: بدء محاكمة الإرهابي منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

وجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم السبت تهمة القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم بالأسلحة النارية على مسجدين، بعد يوم من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 49 مصليا وإصابة عشرات آخرين.

ومثل المتهم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، والتي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل/نيسان.

مشاهد من المحكمة:

ظلّ الرجل المتهم بالهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين صامتا أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة بنيوزيلندا اليوم السبت.

صحيفة (نيوزيلند هيرالد) ذكرت أن المتهم (28 عاما) الذي كان يرتدي ملابس السجن البيضاء، ابتسم بتكلف بينما كانت وسائل الإعلام تصوره وهو داخل قفص الاتهام، وأظهرته الصور وهو يشير بعلامة "القبول" بيده خلال مثوله أمام المحكمة، في إشارة تستخدم لتأييد أيديولوجية تفوق البيض.

قالت أنيكيه سميث من إذاعة (راديو نيوزيلندا) "لقد بدا هادئا واستغرق الكثير من الوقت لدراسة وسائل الإعلام والمحامين" مضيفة أن الرجل لم يطلب إطلاق سراحه بكفالة أو إخفاء اسمه.

المحكمة، قررت احتجازه حتى أبريل/ نيسان المقبل لعرض القضية على المحكمة العليا في كريستشيرش.

سمح القاضي بول كيلار بالتقاط الصور لكنه أمر بتشويش الوجه للحافظ على الحق في محاكمة عادلة، وتم إغلاق قاعة المحكمة أمام الجمهور.

مهاجم المسجدين كان ينوي مواصلة هجومه عند اعتقاله:

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث إلى ممثلي الجالية المسلمة في مدينة كرايست تشيرش

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم السبت إن المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية أمس كان ينوي مواصلة هجماته قبل أن تقبض عليه الشرطة.

أرديرن أوضحت للصحفيين في كرايستشيرش "كان الجاني متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه".

أرديرن قالت إن هناك أطفالا بين القتلى والجرحى جراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخص يؤمن بتفوق العرق الأبيض في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، مشيرة إلى أن أسفر عن إصابة 39 شخصا وهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 11 في الرعاية المركزة.

وأكدت أن قائمة الضحايا – القتلى والجرحى- تتراوح بين "الأطفال الصغار إلى المسنين. ومن بينهم رجال ونساء وأطفال".

رئيسة الوزراء أرديرن أشادت بشجاعة اثنين من عناصر الشرطة اعتقلا المشتبه به بينما كان بحوزته أسلحة في سيارته، مشيرة إلى أنه "كان من المؤكد يعتزم الاستمرار في هجومه".

تم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به الذي عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) وهو أسترالي الجنسية. وقالت أرديرن إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له.

الشرطة قالت إن 49 قتلوا بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره.

أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا:

الهجوم الذي وصفته رئيسة الوزراء بالإرهابي هو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا، ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

المسلح بثّ لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا "بيانا" على الإنترنت يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم "بالغزاة" وأظهر مقطع الفيديو رجلا يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.

أظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو مصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد، وحثت

الشرطة حثت الناس على عدم مشاهدة أو مشاركة اللقطات على المواقع الإلكترونية.

انتشرت الشرطة المسلحة في عدة مواقع في جميع المدن وهو أمر غير عادي في بلد مستويات العنف المسلح فيه منخفضة.

قالت أرديرن إن المشتبه به الرئيسي يملك ترخيصا بحمل سلاح واستخدم خمسة أسلحة في الهجوم، وأضافت في تصريح للصحفيين "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانينا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير"، مضيفة أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.

حزن وتعاطف: