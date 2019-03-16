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شاهد: اتصال أردوغان بحاكم نيوزيلندا حول الهجوم الإرهابي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
16/3/2019

هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، بخصوص الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدين بالبلاد وقت صلاة الجمعة.

التفاصيل:
  • جاء ذلك في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على حسابه على "تويتر".
  • ألطون قال، إن أردوغان أخبر ريدي، في اتصاله الهاتفي، أنه سيرسل إلى نيوزيلندا، وفدا يضم نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، من أجل تقييم الموقف مع المسؤولين النيوزيلنديين، والعمل على وضع خريطة طريق للتعامل معه.

أبرز ما جاء في المكالمة الهاتفية:
  • أردوغان أعرب عن إدانته الشديدة باسم جميع المسلمين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف المصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وأسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.
  • البيان الذي تركه الإرهابي الذي نفذ الهجوم، قائلا إنه يظهر بوضوح أن الهجوم ليس عملا قام به شخص بمفرده.
  • أكد أهمية الكشف عن المجموعات أو المنظمات التي تقف خلف الهجوم.
خلفيات:
  • منفذ الهجوم كتبت عبارات تذكر تركيا والدولية العثمانية بأحداث بمعارك تاريخية مع أوربا.
  • تركيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي.
المصدر : الأناضول
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