دعوة في الكونغرس للتحقيق في دور إدارة ترمب في إقامة مفاعلات نووية بالسعودية

أعضاء في الكونغرس عبروا العام الماضي عن قلقهم بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا قامت إيران بذلك، كما تسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي في معارضة أي اتفاق محتمل.