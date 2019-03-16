دعوة في الكونغرس للتحقيق في دور إدارة ترمب في إقامة مفاعلات نووية بالسعودية

طلب عضوان في مجلس الشيوخ من الكونغرس التحقيق في محادثات إدارة الرئيس دونالد ترمب مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية إلى الرياض.
التفاصيل:
- عضو المجلس عن الحزب الديمقراطي بوب مينينديز والعضو الجمهوري ماركو روبيو طلبا من مكتب مساءلة الحكومة فتح تحقيق في المحادثات التي تجريها إدارة ترمب، قائلين إنها تجري "بطريقة غامضة للغاية".
- روبيو ومينينديز، وهما عضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قالا إن إدارة ترمب لا تطلع اللجنة على المحادثات مع الجانب السعودي.
- بحسب رويترز، طلب العضوان من المكتب التأكد من أن أي اتفاق بين الجانبين يحتوي على "ضمانات مشددة لمنع الانتشار ومعايير أخرى تضمن ألا يقوض التعاون النووي مع السعودية الأمن الإقليمي والدولي أو يهدده",
- العضوان طلبا من المكتب أيضا مراجعة المفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع السعودية بشأن الطاقة النووية منذ عام 2009 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
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