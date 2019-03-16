تواصل السجال داخل الإمارات بسبب التشكيك في صحيح البخاري

تواصل السجال داخل دولة الإمارات على خلفية تشكيك الداعية الإماراتي وسيم يوسف إمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي بكتاب صحيح البخاري.

البداية

وسيم يوسف قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.

تزامنا مع تشكيك وسيم يوسف، عبرت الأكاديمية الإماراتية موزة غباش عن ازدرائها صحيح البخاري، وقالت في كلمة خلال تكريمها في مؤتمر للمرأة الإماراتية، بحضور وزير الدولة للتسامح نهيان بن مبارك آل نهيان، إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا، لإيمانه "بما يسمى كتاب البخاري".

نحن نؤمن بما جاء في صحيح البخاري مثل ايماننا بأنك انتي ومن خلفك ومن يؤمن بخزعبلاتك لن تستطيعوا تغيير ايماننا وقناعتنا بأنكم مجرد فقاعات .. سبقكم الكثيرون ولفظهم التاريخ وبقي هذا الدين عزيز بدونكم وبدون غيركم pic.twitter.com/XQLrmyy66X — بن ثالث (@iBinThaleth) March 10, 2019

أثار كلام يوسف استنكارا شديدا من ناشطين على مواقع التواصل؛ دفعهم لإطلاق وسم "البخاري خط أحمر". وقال ناشطون إن تضعيف بعض العلماء بعض أحاديث البخاري اعتمد على بحث وحجج علمية، بينما تشكيك يوسف وراءه أهداف أخرى، حسب قولهم.

شارك في حملة الاستنكار عدد من السعوديين منهم الأمير سطام بن خالد آل سعود الذي دعا يوسف إلى البقاء في تخصصه بتفسير الأحلام، وأن يترك شؤون الدين لأهل العلم.

#وسيم_يوسف يرد على نفسه

أقول لك خلك بتفسير الأحلام واترك عنك أمور الدين لأهل العلم pic.twitter.com/eTKfkGJTvm — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 14, 2019

تغريدات ضاحي خلفان

نشر ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق فيديو يظهر تناقض وسيم يوسف من ناحية "البخاري"، بامتداحه أولا، والتشنيع على من يشكك في أحاديثه، من ثم قيامه هو بالتشكيك بها.

اخوي وسيم لو تترك التلفزيون وبرنامجك تكون فعلت خيرا… pic.twitter.com/0jHewhrlMB — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

وكتب خلفان سلسلة من التغريدات على تويتر رد فيها على وسيم يوسف، قائلا:

العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر".

العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول أنه يشك في صحيح البخاري.

( أشهد ان وسيم مفسر احلام شاطر ) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء …فإنه يعبر عن مستوى فهمه.

أجمعت الأمة على صحيح البخاري..فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء …فإنه يعبر عن مستوى فهمه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

أنا شخصيا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم.

انا شخصيا احتفظ بصحيح

البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما اخذته…لانني اعرف منزلته في العلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

كل ما اقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ أسأل الله أن يهديك .. الغرور شين… تراك يا وسيم تكره الناس فينا… لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمنا.

كل ما اقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ اسأل الله ان يهديك ..الغرور شين…تراك يا وسيم تكره الناس فينا …لأن الناس يحسبونك علينا وانت كما اظن لست منا..ان كنت منا حافظ على أمنا . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا يخدمنا.

إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا يخدمنا بارك الله فيك.

فهل لك ان تدرك هذا الأمر والا نفهمك اكثر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

الله يهدي أخونا وسيم لا هو موفق في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث.

الله يهدي اخونا وسيم لا هو موفق في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

إذا أردنا أن نخرج وسيم من ورطته… نعيده على برنامج تفسير الأحلام…وهذا كثير عليه.

اذا اردنا ان نخرج وسيم من ورطته…نعيده على برنامج تفسير الأحلام…وهذا كثير عليه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019

ستظل دولة الإمارات حكومة وشعبا تقدر علماء الأمة الأجلاء مهما شكك المشككون وتفلسف المتفلسفون.

ستظل دولة الامارات حكومة وشعبا تقدر علماء الامة الإجلاء مهما شكك المشككون وتفلسف المتفلسفون. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 15, 2019

رب ضارة نافعة أضرنا الشيخ وسيم ضرارا معنويا كوطن ومواطنين… ليس منا من يشك في السنة النبوية. لكن هذه الضارة نفعتنا أثبتت أن أهل الإمارات رغم تقدم بلادهم واختلاط الثقافات تبقى بلدا حريصا على دينه.

رب ضارة نافعة أضرنا الشيخ وسيم ضرارا معنويا كوطن ومواطنين…ليس منا من يشك في السنة النبوية .

لكن هذه الضارة نفعتنا اثبتت ان اهل الامارات رغم تقدم بلادهم واختلاط الثقافات تبقى بلدا حريصا على دينه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 15, 2019

رد وسيم يوسف

هاجم وسيم يوسف، بشدة ضاحي خلفان، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع عمرو أديب.

وسيم قال إن خلفان "رجل أمني، وظيفته أن يحمي وسيم يوسف، وأسرة وسيم يوسف، وفكر وسيم يوسف، مهما اختلفنا في الأفكار".

اعتبر يوسف أن خلفان خالف وظيفته، وتكلم بعنجهية، وعنترية، وقام بالتحريض عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، كالأطفال، بمراهقة متأخرة. وتابع أنه حتى لو خالف ضاحي خلفان بالفكر، فإن الأخير "ورغم أنفه، وظيفته أن يحميني".

قال وسيم يوسف إن تحريض ضاحي خلفان عليه قد يدفع البعض لإيقاع الأذى به.

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1106952533392703489?ref_src=twsrc%5Etfw

ضاحي خلفان يرد مرة أخرى

رد ضاحي خلفان على وسيم يوسف قائلا "في مقابلة تلفزيونية سمى وسيم عدم شكي في صحيح البخاري ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مراهقة على كبر، طيب عيل إنت اللي سويته شو أسميه"؟

خلفان تابع "إذا تداولنا الحوار بألفاظ المراهقة، قد تخسر الجولة… والله إني محشم أبناء الإمارات".

في مقابلة تلفزيونية سمى وسيم عدم شكي في صحيح البخاري ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي انه مراهقة على كبر 😂

طيب عيل انت اللي سويته شو اسميه.؟؟؟؟؟

اذا تداولنا الحوار بالفاظ المراهقة قد تخسر الجولة…والله اني محشم ابناء الإمارات وباخلي الشقراء عليها يلالها.وأسال بدوي عن المعنى — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019

خلفان: عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا.

عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019

وزارة الأوقاف الإماراتية ترد بشكل غير مباشر

نشرت وزارة الأوقاف الإماراتية تغريدات على موقع تويتر عن السنة النبوية وجهود العلماء في توثيقها ونقلها للمسلمين، فيما يعد ردا بشكل غير مباشر على تشكيك وسيم يوسف بالبخاري. وقالت الوزارة في التغريدات:

حرص العلماء على خدمته السنة النبوية وتمحيصها، واستخلاص صحيحها، فاشترطوا فيمن ينقل عنه الحديث الشريف؛ أن يكون معروفا بالتقوى والورع، والصدق والدقة، وأن يكون قد نقل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

حرص العلماء على خدمته السنة النبوية وتمحيصها، واستخلاص صحيحها، فاشترطوا فيمن ينقل عنه الحديث الشريف؛ أن يكون معروفا بالتقوى والورع، والصدق والدقة، وأن يكون قد نقل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

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.#لتبين_للناس_ما_نزل_إليهم #خطبة_الجمعة #أوقاف_إمارات #awqafuae — أوقاف.امارات (@AwqafUAE) March 15, 2019

تميز في هذا علم الحديث أئمة أجلاء، وعلماء فضلاء، حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا إلى البلدان لجمعها وتنقيحها، والتحقق من إسنادها، وشرح معانيها، ونقلوها إلينا بكل تحر وأمانة ودقة.

تميز في هذا علم الحديث أئمة أجلاء، وعلماء فضلاء، حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا إلى البلدان لجمعها وتنقيحها، والتحقق من إسنادها، وشرح معانيها، ونقلوها إلينا بكل تحر وأمانة ودقة.

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.#أوقاف_إمارات #awqafuae #خطبة_الجمعة #لتبين_للناس_ما_نزل_إليهم — أوقاف.امارات (@AwqafUAE) March 15, 2019

من حقوق علماء الحديث علينا أن ندرك قيمة علمهم، ودقة تخصصهم، ونقدر جهودهم، ونشكر صنيعهم، وندعو لهم، ونترحم عليهم.