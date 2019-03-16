تواصل السجال داخل الإمارات بسبب التشكيك في صحيح البخاري

تواصل السجال داخل دولة الإمارات على خلفية تشكيك الداعية الإماراتي وسيم يوسف إمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي بكتاب صحيح البخاري.
نحن نؤمن بما جاء في صحيح البخاري مثل ايماننا بأنك انتي ومن خلفك ومن يؤمن بخزعبلاتك لن تستطيعوا تغيير ايماننا وقناعتنا بأنكم مجرد فقاعات .. سبقكم الكثيرون ولفظهم التاريخ وبقي هذا الدين عزيز بدونكم وبدون غيركم pic.twitter.com/XQLrmyy66X
— بن ثالث (@iBinThaleth) March 10, 2019
#وسيم_يوسف يرد على نفسه
أقول لك خلك بتفسير الأحلام واترك عنك أمور الدين لأهل العلم pic.twitter.com/eTKfkGJTvm
— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 14, 2019
نشر ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق فيديو يظهر تناقض وسيم يوسف من ناحية "البخاري"، بامتداحه أولا، والتشنيع على من يشكك في أحاديثه، من ثم قيامه هو بالتشكيك بها.
اخوي وسيم لو تترك التلفزيون وبرنامجك تكون فعلت خيرا… pic.twitter.com/0jHewhrlMB
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
وكتب خلفان سلسلة من التغريدات على تويتر رد فيها على وسيم يوسف، قائلا:
العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول أنه يشك في صحيح البخاري.
( أشهد ان وسيم مفسر احلام شاطر )
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
أجمعت الأمة على صحيح البخاري..فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء …فإنه يعبر عن مستوى فهمه.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
انا شخصيا احتفظ بصحيح
البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما اخذته…لانني اعرف منزلته في العلم.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
كل ما اقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ اسأل الله ان يهديك ..الغرور شين…تراك يا وسيم تكره الناس فينا …لأن الناس يحسبونك علينا وانت كما اظن لست منا..ان كنت منا حافظ على أمنا .
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا يخدمنا بارك الله فيك.
فهل لك ان تدرك هذا الأمر والا نفهمك اكثر.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
الله يهدي اخونا وسيم لا هو موفق في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
اذا اردنا ان نخرج وسيم من ورطته…نعيده على برنامج تفسير الأحلام…وهذا كثير عليه.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2019
ستظل دولة الامارات حكومة وشعبا تقدر علماء الامة الإجلاء مهما شكك المشككون وتفلسف المتفلسفون.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 15, 2019
رب ضارة نافعة أضرنا الشيخ وسيم ضرارا معنويا كوطن ومواطنين…ليس منا من يشك في السنة النبوية .
لكن هذه الضارة نفعتنا اثبتت ان اهل الامارات رغم تقدم بلادهم واختلاط الثقافات تبقى بلدا حريصا على دينه
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 15, 2019
https://twitter.com/waseem_yousef/status/1106952533392703489?ref_src=twsrc%5Etfw
في مقابلة تلفزيونية سمى وسيم عدم شكي في صحيح البخاري ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي انه مراهقة على كبر 😂
طيب عيل انت اللي سويته شو اسميه.؟؟؟؟؟
اذا تداولنا الحوار بالفاظ المراهقة قد تخسر الجولة…والله اني محشم ابناء الإمارات وباخلي الشقراء عليها يلالها.وأسال بدوي عن المعنى
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019
عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019
نشرت وزارة الأوقاف الإماراتية تغريدات على موقع تويتر عن السنة النبوية وجهود العلماء في توثيقها ونقلها للمسلمين، فيما يعد ردا بشكل غير مباشر على تشكيك وسيم يوسف بالبخاري. وقالت الوزارة في التغريدات:
حرص العلماء على خدمته السنة النبوية وتمحيصها، واستخلاص صحيحها، فاشترطوا فيمن ينقل عنه الحديث الشريف؛ أن يكون معروفا بالتقوى والورع، والصدق والدقة، وأن يكون قد نقل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
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.#لتبين_للناس_ما_نزل_إليهم #خطبة_الجمعة #أوقاف_إمارات #awqafuae
— أوقاف.امارات (@AwqafUAE) March 15, 2019
تميز في هذا علم الحديث أئمة أجلاء، وعلماء فضلاء، حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا إلى البلدان لجمعها وتنقيحها، والتحقق من إسنادها، وشرح معانيها، ونقلوها إلينا بكل تحر وأمانة ودقة.
.
.#أوقاف_إمارات #awqafuae #خطبة_الجمعة #لتبين_للناس_ما_نزل_إليهم
— أوقاف.امارات (@AwqafUAE) March 15, 2019
تميز في هذا علم الحديث أئمة أجلاء، وعلماء فضلاء، حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا إلى البلدان لجمعها وتنقيحها، والتحقق من إسنادها، وشرح معانيها، ونقلوها إلينا بكل تحر وأمانة ودقة.
.
.#أوقاف_إمارات #awqafuae #خطبة_الجمعة #لتبين_للناس_ما_نزل_إليهم
— أوقاف.امارات (@AwqafUAE) March 15, 2019