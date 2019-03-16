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سياسة|الإمارات

تواصل السجال داخل الإمارات بسبب التشكيك في صحيح البخاري

ضاحي خلفان (يمين) ووسيم يوسف
ضاحي خلفان (يمين) ووسيم يوسف
16/3/2019

تواصل السجال داخل دولة الإمارات على خلفية تشكيك الداعية الإماراتي وسيم يوسف إمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي بكتاب صحيح البخاري.

البداية
  • وسيم يوسف قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.
  • تزامنا مع تشكيك وسيم يوسف، عبرت الأكاديمية الإماراتية موزة غباش عن ازدرائها صحيح البخاري، وقالت في كلمة خلال تكريمها في مؤتمر للمرأة الإماراتية، بحضور وزير الدولة للتسامح نهيان بن مبارك آل نهيان، إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا، لإيمانه "بما يسمى كتاب البخاري".

  • أثار كلام يوسف استنكارا شديدا من ناشطين على مواقع التواصل؛ دفعهم لإطلاق وسم "البخاري خط أحمر". وقال ناشطون إن تضعيف بعض العلماء بعض أحاديث البخاري اعتمد على بحث وحجج علمية، بينما تشكيك يوسف وراءه أهداف أخرى، حسب قولهم.
  • شارك في حملة الاستنكار عدد من السعوديين منهم الأمير سطام بن خالد آل سعود الذي دعا يوسف إلى البقاء في تخصصه بتفسير الأحلام، وأن يترك شؤون الدين لأهل العلم.

تغريدات ضاحي خلفان

نشر ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق فيديو يظهر تناقض وسيم يوسف من ناحية "البخاري"، بامتداحه أولا، والتشنيع على من يشكك في أحاديثه، من ثم قيامه هو بالتشكيك بها.

وكتب خلفان سلسلة من التغريدات على تويتر رد فيها على وسيم يوسف، قائلا:

  • العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر".

  • أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء …فإنه يعبر عن مستوى فهمه.

  • أنا شخصيا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم.

  • كل ما اقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ أسأل الله أن يهديك .. الغرور شين… تراك يا وسيم تكره الناس فينا… لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمنا.

  • إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا يخدمنا.

  • الله يهدي أخونا وسيم لا هو موفق في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث.

  • إذا أردنا أن نخرج وسيم من ورطته… نعيده على برنامج تفسير الأحلام…وهذا كثير عليه.

  • ستظل دولة الإمارات حكومة وشعبا تقدر علماء الأمة الأجلاء مهما شكك المشككون وتفلسف المتفلسفون.

  • رب ضارة نافعة أضرنا الشيخ وسيم ضرارا معنويا كوطن ومواطنين… ليس منا من يشك في السنة النبوية. لكن هذه الضارة نفعتنا أثبتت أن أهل الإمارات رغم تقدم بلادهم واختلاط الثقافات تبقى بلدا حريصا على دينه.

رد وسيم يوسف
  • هاجم وسيم يوسف، بشدة ضاحي خلفان، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع عمرو أديب.
  • وسيم قال إن خلفان "رجل أمني، وظيفته أن يحمي وسيم يوسف، وأسرة وسيم يوسف، وفكر وسيم يوسف، مهما اختلفنا في الأفكار".
  • اعتبر يوسف أن خلفان خالف وظيفته، وتكلم بعنجهية، وعنترية، وقام بالتحريض عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، كالأطفال، بمراهقة متأخرة. وتابع أنه حتى لو خالف ضاحي خلفان بالفكر، فإن الأخير "ورغم أنفه، وظيفته أن يحميني".
  • قال وسيم يوسف إن تحريض ضاحي خلفان عليه قد يدفع البعض لإيقاع الأذى به.

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1106952533392703489?ref_src=twsrc%5Etfw

ضاحي خلفان يرد مرة أخرى
  • رد ضاحي خلفان على وسيم يوسف قائلا "في مقابلة تلفزيونية سمى وسيم عدم شكي في صحيح البخاري ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مراهقة على كبر، طيب عيل إنت اللي سويته شو أسميه"؟
  • خلفان تابع "إذا تداولنا الحوار بألفاظ المراهقة، قد تخسر الجولة… والله إني محشم أبناء الإمارات".

  • خلفان: عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا.

وزارة الأوقاف الإماراتية ترد بشكل غير مباشر

نشرت وزارة الأوقاف الإماراتية تغريدات على موقع تويتر عن السنة النبوية وجهود العلماء في توثيقها ونقلها للمسلمين، فيما يعد ردا بشكل غير مباشر على تشكيك وسيم يوسف بالبخاري. وقالت الوزارة في التغريدات:

  • حرص العلماء على خدمته السنة النبوية وتمحيصها، واستخلاص صحيحها، فاشترطوا فيمن ينقل عنه الحديث الشريف؛ أن يكون معروفا بالتقوى والورع، والصدق والدقة، وأن يكون قد نقل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

  • تميز في هذا علم الحديث أئمة أجلاء، وعلماء فضلاء، حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلوا إلى البلدان لجمعها وتنقيحها، والتحقق من إسنادها، وشرح معانيها، ونقلوها إلينا بكل تحر وأمانة ودقة.

  • من حقوق علماء الحديث علينا أن ندرك قيمة علمهم، ودقة تخصصهم، ونقدر جهودهم، ونشكر صنيعهم، وندعو لهم، ونترحم عليهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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