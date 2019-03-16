أردوغان لقاتل المصلين "يا عديم الشرف إسطنبول ليست نيوزيلندا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن منفذ هجوم نيوزيلندا زين أسلحته التي استخدمها في المجزرة بأسماء أعداء الأتراك والمسلمين، بما فيها حصار فيينا الثاني ورموز طغاة الحملات الصليبية

جاء ذلك في كلمة أمام حشد جماهيري، لحزب العدالة والتنمية، بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، السبت، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار الجاري.

أبرز ما جاء في حديث الرئيس التركي:

كيف يمكن توجيه قاتل كهذا في الجانب الآخر من الأرض، للإتيان بمثل هذه الجريمة، وهو يحمل كل هذه الضغينة حيال المسلمين والأتراك؟

الإرهابي هذى بأنهم سيأتون إلى إسطنبول ليهدموا المساجد والمآذن، يا عديم الشرف، إسطنبول ليست نيوزيلندا، وهجوم نيوزيلندا والرسائل الموجهة إلينا عبره ليست الأولى من نوعها.

القاتل سبق وأن جاء إلى اسطنبول ثلاثة أيام، وزارها مرة أخرى 40 يوما، يجري الآن التحقيق في ذلك، ماهي الجهات التي هو على صلة بها؟ سنكشف ذلك.

أردوغان أعرب عن أمله في أن تحاسب نيوزيلندا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة أكثر من 50 إنسانا، وإنزال أشد العقوبة بحقه، وأنه من غير المقبول أن يفلت القاتل بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقا، فهذا أمر لا تحمد عقباه.

اعتداءات يومية:

أردوغان أشار إلى وجود 3 جرحى أتراك بين مصابي الهجوم، ونفى وجود أي ضحية من مواطني بلاده في صفوف شهداء المجزرة وقال "بالطبع كلهم شهداؤنا، جميعهم مسلمون تعرضوا لمجزرة خسيسة منظمة، أثناء أدائهم صلاة الجمعة".

الرئيس التركي قال إن تركيا دولة قوية وهي الأكثر رخاء في منطقتها، مشيرًا أن استهداف بلاده والتهجم عليه هو شخصيا، سببه قوتها المتصاعدة، وقال "بينما تتصدع أنظمة الرخاء الزائف، القائمة على الأموال التي تنهمر دون عمل وإنتاج، في محيطنا، فإننا نقترب خطوة وراء خطوة من تحقيق أهداف 2023".

نوه أردوغان إلى أن تركيا تقترب من أهداف مئوية تأسيسها، رغم كافة الهجمات والمكائد والمخططات التي تستهدف عرقلة تقدمها، كما لفت إلى تعرض الأتراك المقيمين في أوربا، ومساجدهم وجمعياتهم ومحالهم التجارية، لاعتداءات يومية.

أردوغان: المحاولات الرامية لإنشاء "ممر إرهابي – دويلة لتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي – ملاصق للحدود الجنوبية لتركيا، ما هو إلا جزء من المخططات التي تستهدفها".

الرئيس التركي: الهدف من الهجمات، ليس شخص أردوغان، وإنما تركيا وشعبها، والقيم التي يمثلها شعار "رابعة" المتمثلة في الأمة الواحدة، والعلم الواحد، والوطن الواحد والدولة الواحدة".

خلفية: