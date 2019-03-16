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أبرز هجمات اليمين المتطرف على المسلمين والأقليات حول العالم

امرأة تضع الزهور في نصب تذكاري تكريما لضحايا هجمات مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية
امرأة تضع الزهور في نصب تذكاري تكريما لضحايا هجمات مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية
16/3/2019

جاءت مذبحة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لتظهر مشكلة اليمين المتطرف ودعاة تفوق العرق الأبيض وسط صعود ملحوظ في الجرائم التي يرتكبها أشخاص من حملة هذه الأفكار حول العالم

فيما يلي عدد من أبرز الهجمات التي شنها متطرفون بيض على مسلمين وأقليات عرقية أخرى خلال السنوات الأخيرة.

أغسطس/آب ٢٠١٢:

متطرف يميني أبيض يقتل ٦ أشخاص في معبد للسيخ بمنطقة أوك كريك بولاية ويسكنسون الأمريكية.

يونيو/حزيران ٢٠١٥:

متطرف يميني أبيض يقتل ٩ أشخاص في كنيسة تاريخية للسود في مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

أغسطس/آب ٢٠١٦:

إمام مسجد في نيويورك ومساعده يتعرضان للقتل رميا بالرصاص في الشارع بالقرب من مسجدهم بمنطقة كوينز.

ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦:

رجل في الثلاثين من عمره يطلق النار على مجموعة من الأشخاص داخل مسجد فيصيب ثلاثة أشخاص في زيورخ بسويسرا. وكان المهاجم قد قتل شخصا في وقت سابق من اليوم نفسه.

يناير/كانون الثاني ٢٠١٧:

متطرف يميني أبيض يقتل ٦ أشخاص ويصيب العشرات في مسجد بمدينة كيبك الكندية.

مايو/أيار ٢٠١٧:

رجلان يتعرضان للطعن حتى الموت بينما أصيب ثالث بإصابة بالغة عقب تدخلهم بعد قيام شخص بتوجيه شتائم عنصرية لامرأتين ترتديان زيا إسلاميا على متن قطار بولاية أوريغون الأمريكية.

يونيو/حزيران ٢٠١٧:

شخص يطلق النار على مجموعة من المسلمين عقب خروجهم من مسجد في لندن ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين. وكان المهاجم (٤٨ عاما) يهتف أثناء الهجوم: "أريد أن أقتل جميع المسلمين".

أغسطس/آب ٢٠١٧:

اعتداء وحشي على ثلاثة مغاربة في منطقة نافار شمال إسبانيا، بينما تعرضت امرأة مسلمة لجروح في هجوم أمام مترو مدريد.

أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨:

متطرف يميني أبيض يقتل ١١ شخصا بمعبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

مارس/آذار ٢٠١٩:

متطرف يميني أبيض يقتل ٤٩ شخصا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية

المصدر : وكالات
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