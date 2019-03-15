نتنياهو يدين هجوم نيوزيلندا. ومغردون: ماذا عن اقتحام الأقصى وقتل المصلين؟

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الإرهابي على مصلين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصا، لكن مغردون ردوا عليه متسائلين عن اقتحام المسجد الأقصى.

أبرز ما ورد في إدانة نتنياهو:

إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء في كرايست تشيرش.

ندين هذا العمل الإرهابي السافر الذي ارتكب في نيوزيلندا.

إسرائيل تتقدم بالتعازي إلى أسر الضحايا وترسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى.

رد المغردين:

حسناء أبو القلوب

ماذا عن القتل والمجازر الممتدة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء من ١٩٣٧ من الآرغون والهاغاناه وغيرها وبنفس طريقة قتلهم خلال أدائهم الصلاة؟

إسرائيل تحزن! وتدين الإرهاب!!!

والقتل والمجازر الممتده التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء من ١٩٣٧ من الآرغون والهاجانا وغيرها وبنفسس طريقه قتلهم خلال تأديتهم الصلاة، وتهجيرهم من أرضهم واحتلالها والاستمرار في قتلهم حتى الآن ألا يعد إرهابا !!!!!!!! — حسناء أبا القلوب (@hasnaa_933) March 15, 2019

على أحمد جاسم

كم قتلتم في المسجد الأقصى، كلكم عملة واحدة في الحقد والكراهية.

عرب:

وكم مسلما قتل في المسجد الأقصى هذا الأسبوع؟ وكم مسلما اعتقل؟

وكم عائله في القدس تم طردها من منزلها؟

وكم عدد المسلمين الذين ماتوا وأصيبوا من تفجيرات البارحة في غزه؟

https://twitter.com/alialgahishy/status/1106541946812747776?ref_src=twsrc%5Etfw

الفوهرر

الإرهاب اليهودي يتلاقى مع الإرهاب المسيحي في نفس الخندق والضحية دائماً الإسلام والمسلمين!

نفس واقعه الحرم الإبراهيمي على يد الإرهابي اليهودي المتطرف في عام ١٩٩٤ تتكرر على يد هذا الإرهابي المسيحي المتطرف في نيوزيلندا

https://twitter.com/Albshry_80/status/1106541979624767489?ref_src=twsrc%5Etfw