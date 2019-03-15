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سياسة

نتنياهو يدين هجوم نيوزيلندا. ومغردون: ماذا عن اقتحام الأقصى وقتل المصلين؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
15/3/2019

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الإرهابي على مصلين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصا، لكن مغردون ردوا عليه متسائلين عن اقتحام المسجد الأقصى.

أبرز ما ورد في إدانة نتنياهو:

إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء في كرايست تشيرش.
ندين هذا العمل الإرهابي السافر الذي ارتكب في نيوزيلندا. 
إسرائيل تتقدم بالتعازي إلى أسر الضحايا وترسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى.

رد المغردين:

حسناء أبو القلوب

  • ماذا عن القتل والمجازر الممتدة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء من ١٩٣٧ من الآرغون والهاغاناه وغيرها وبنفس طريقة قتلهم خلال أدائهم الصلاة؟

على أحمد جاسم

  • كم قتلتم في المسجد الأقصى، كلكم عملة واحدة في الحقد والكراهية.

عرب:

  • وكم مسلما قتل في المسجد الأقصى هذا الأسبوع؟ وكم مسلما اعتقل؟
  • وكم عائله في القدس تم طردها من منزلها؟
  • وكم عدد المسلمين الذين ماتوا وأصيبوا من تفجيرات البارحة في غزه؟

https://twitter.com/alialgahishy/status/1106541946812747776?ref_src=twsrc%5Etfw

الفوهرر

  • الإرهاب اليهودي يتلاقى مع الإرهاب المسيحي في نفس الخندق والضحية دائماً الإسلام والمسلمين!
  • نفس واقعه الحرم الإبراهيمي على يد الإرهابي اليهودي المتطرف في عام ١٩٩٤ تتكرر على يد هذا الإرهابي المسيحي المتطرف في نيوزيلندا

https://twitter.com/Albshry_80/status/1106541979624767489?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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