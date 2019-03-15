نتنياهو يدين هجوم نيوزيلندا. ومغردون: ماذا عن اقتحام الأقصى وقتل المصلين؟

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الإرهابي على مصلين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصا، لكن مغردون ردوا عليه متسائلين عن اقتحام المسجد الأقصى.
إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء في كرايست تشيرش.
ندين هذا العمل الإرهابي السافر الذي ارتكب في نيوزيلندا.
إسرائيل تتقدم بالتعازي إلى أسر الضحايا وترسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى.
حسناء أبو القلوب
إسرائيل تحزن! وتدين الإرهاب!!!
والقتل والمجازر الممتده التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء من ١٩٣٧ من الآرغون والهاجانا وغيرها وبنفسس طريقه قتلهم خلال تأديتهم الصلاة، وتهجيرهم من أرضهم واحتلالها والاستمرار في قتلهم حتى الآن ألا يعد إرهابا !!!!!!!!
— حسناء أبا القلوب (@hasnaa_933) March 15, 2019
على أحمد جاسم
عرب:
https://twitter.com/alialgahishy/status/1106541946812747776?ref_src=twsrc%5Etfw
الفوهرر
#الإرهاب_اليهودي يتلاقى مع #الإرهاب_المسيحي في نفس الخندق والضحية دائماً #الاسلام و #المسلمين !!!
نفس واقعه #الحرم_الإبراهيمي على يد #الارهابي_اليهودي المتطرف في عام ١٩٩٤ تتكرر على يد هذا #الارهابي_المسيحي المتطرف في #نيوزيلاندا
— Heinrich Himmler (@elfuhere) March 15, 2019
https://twitter.com/Albshry_80/status/1106541979624767489?ref_src=twsrc%5Etfw
كلكم في الهوى سوا..
هذا جولدشتاين اللي قتل ٥٩ فلسطيني في الحرم الأبراهيمي أثناء صلاتهم.
كلكم عيال كلب 🐕 pic.twitter.com/HX9wNJs03L
— حمدان السعدي 🇴🇲 (@Hamdan_AR) March 15, 2019