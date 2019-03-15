"مرحبا أخي" آخر ما قاله أول ضحايا هجوم نيوزيلندا للقاتل

أظهر تسجيل اللحظات الأولى للهجوم على مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية اليوم الجمعة أن أحد المصلين استقبل القاتل على مدخل المسجد بعبارة "مرحبا أخي".

التفاصيل:

يظهر في مقطع الفيديو، الذي سجله القاتل بنفسه للهجوم، أحد المصلين وهو يستقبله على باب المسجد بعبارة "مرحبا أخي!"

لم يمهل القاتل المصلي كي يكمل حديثه وأطلق عليه النار فورا.

واصل القاتل طريقه ودخل المسجد مستمرا في إطلاق النار على كل من يظهر أمامه.

وصف الضحية المسلم على نطاق واسع بالبطل لشجاعته في الوقوف أمام القاتل المسلح وحرصه على إظهار سماحة الإسلام في آخر كلماته.

لم يعرف على وجه التحديد اسم هذا الضحية المسلم لكن هذا المقطع حظي بانتشار واسع على الإنترنت.

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