فيسبوك ويوتيوب وتويتر يحجبون مقاطع هجوم نيوزيلندا

تواجه منصات التواصل الاجتماعي، وبينها فيسبوك، تدقيقا أكثر صرامة عقب ظهور مقطع فيديو للمتهم بإطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا في بث مباشر لعملية القتل عبر الإنترنت.

الفيديو كان متاحا بعد الإزالة

ذكرت وكالة (بلومبرغ) أنه في الوقت الذي ذكر فيه موقعا تويتر ويوتيوب أنهما تحركا سريعا لإزالة المحتوى، قال مستخدمون إن مقطع الفيديو لا يزال متاحا بشكل واسع بعد ساعات من أول تحميل له على حساب المشتبه به.

بلومبرغ قالت إنه كان يمكن الوصول بسهولة إلى الفيديو، الذي يقدم تصويرا حيا لعملية القتل داخل أحد المسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزلندا، خلال وبعد الهجوم، مع بيان للمشتبه به مفعم بالكراهية.

يحاول فيسبوك ويوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى جاهدين إزالة الفيديو بمحتواه العدائي من المواقع التي جنت مليارات الدولارات كعوائد من المعلنين، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الألمانية.

دعا المسلح المشتبه به المشاهدين قبيل إطلاق النار في نيوزيلندا، إلى الاشتراك في قناة (PewDiePie) عبر يوتيوب، والتي كانت تعرضت لانتقادات بسبب بثها مشاهد عدائية في الماضي، وقال يوتيوب في رد أنه يعمل "بيقظة على إزالة أي مشاهد عنف".

فيسبوك قال في حسابه على تويتر" أبلغتنا الشرطة بشأن الفيديو على فيسبوك بعد وقت قصير من بداية البث الحي وأزلنا سريعا حسابي مطلق النار على فيسبوك وانستغرام، بالإضافة إلى مقطع الفيديو".

صورة لسترة واقية ومعدات حماية نُشرت على تويتر في 12 مارس بواسطة المسلح

41 قتيلا في مسجد النور: