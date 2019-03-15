فيسبوك ويوتيوب وتويتر يحجبون مقاطع هجوم نيوزيلندا

تواجه منصات التواصل الاجتماعي، وبينها فيسبوك، تدقيقا أكثر صرامة عقب ظهور مقطع فيديو للمتهم بإطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا في بث مباشر لعملية القتل عبر الإنترنت.
الفيديو كان متاحا بعد الإزالة
ذكرت وكالة (بلومبرغ) أنه في الوقت الذي ذكر فيه موقعا تويتر ويوتيوب أنهما تحركا سريعا لإزالة المحتوى، قال مستخدمون إن مقطع الفيديو لا يزال متاحا بشكل واسع بعد ساعات من أول تحميل له على حساب المشتبه به.
بلومبرغ قالت إنه كان يمكن الوصول بسهولة إلى الفيديو، الذي يقدم تصويرا حيا لعملية القتل داخل أحد المسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزلندا، خلال وبعد الهجوم، مع بيان للمشتبه به مفعم بالكراهية.
يحاول فيسبوك ويوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى جاهدين إزالة الفيديو بمحتواه العدائي من المواقع التي جنت مليارات الدولارات كعوائد من المعلنين، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الألمانية.
دعا المسلح المشتبه به المشاهدين قبيل إطلاق النار في نيوزيلندا، إلى الاشتراك في قناة (PewDiePie) عبر يوتيوب، والتي كانت تعرضت لانتقادات بسبب بثها مشاهد عدائية في الماضي، وقال يوتيوب في رد أنه يعمل "بيقظة على إزالة أي مشاهد عنف".
فيسبوك قال في حسابه على تويتر" أبلغتنا الشرطة بشأن الفيديو على فيسبوك بعد وقت قصير من بداية البث الحي وأزلنا سريعا حسابي مطلق النار على فيسبوك وانستغرام، بالإضافة إلى مقطع الفيديو".
41 قتيلا في مسجد النور:
الشرطة النيوزيلندية أعلنت اليوم الجمعة مقتل 49 شخصا، على الأقل، في حادث إطلاق نار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وتم اعتقال 4 أشخاص عقب الهجومين (ثلاثة رجال وامرأة).
استهدف إطلاق النار مسجد النور في منطقة دينز أفينيو وسط كرايستشيرش، ومسجدا آخر في ضاحية لينوود المجاورة.
ذكرت الشرطة أن 41 شخصا قضوا نحبهم في الهجوم على مسجد النور، كما قتل سبعة آخرون في الهجوم على مسجد لينوود، وتوفي أحد الضحايا في مستشفى كرايستشيرش، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 49 قتيلا.
منفذ الهجوم ارتدى كاميرا وقام بتسجيل واقعة إطلاق النار وتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي. ذكرت شركة فيسبوك أنها "سارعت بحجب حسابات منفذ الهجوم على موقعي فيسبوك وانستغرام، بالإضافة إلى مقطع الفيديو" بعد تلقي إخطار من الشرطة.
يظهر في المقطع، الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، رجلا أبيض يرتدي ملابس مموهة وسوداء، وهو يقود سيارته نحو ما بدا أنه مسجد النور، ويبدو أن منفذ الهجوم أطلق النار على 24 شخص، على الأقل، داخل المسجد بالإضافة إلى اثنين آخرين في الشارع.
تم اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه بصلتهم بإطلاق النار، وهم ثلاثة رجال وامرأة، وتم توجيه اتهامات بالقتل إلى رجل في أواخر العشرينيات، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في كرايستشيرش غدا السبت.
اعتقلت الشرطة شخصين آخرين في منطقة الهجوم، وبحوزتهما أسلحة نارية، والبحث جار عن مدى تورطهما في إطلاق النار، وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش "ضبطنا عددا من الأسلحة النارية في موقعي الهجوم".