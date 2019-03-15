غضب عالمي من مذبحة المصلين في نيوزيلندا

أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم الإسلامي واقعتي إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة وقال بعضهم إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت الهجوم.

أردوغان يدين

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجومين اللذين وقعا على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ووصفهما بأنهما "أحدث مثال على ارتفاع مد العنصرية والإسلاموفوبيا".

الرئيس التركي قال في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر "إنني أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجد النور في نيوزيلندا وعلى المصلين المسلمين، وأدعو الله أن يشمل ضحايا هذا الهجوم برحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

أضاف "بالنيابة عن بلدي أقدم العزاء إلى العالم الإسلامي ولمواطني نيوزيلندا الذين استهدفهم هذا العمل المؤسف، والذي يمثل أحدث مثال لارتفاع مد العنصرية والإسلامفوبيا".

أدين بشدّة الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا وعلى المسلمين الذين كانوا يؤدون عبادتهم هناك. ولعنة الله على الفاعلين. أتمنى من الله تعالى الرحمة لإخواننا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم، والشفاء العاجل للجرحى. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) March 15, 2019

أردوغان: أدعوا العالم بأسره وخاصة الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذا التدهور الخطير الذي يهدد البشرية كلها.

أردوغان: من الواضح أن الهجوم (في نيوزيلندا) جاء نتيجة تخطيط طويل ومسبق وبالتالي لا يمكن اعتباره سلوكًا متهورًا.

أردوغان: الفكر الذي يمثله المجرم منفذ المذبحة (بنيوزيلندا) استهدفني واستهدف بلادنا وبدأ في التفشي كالسرطان بالمجتمعات الغربية.

نددت الرئاسة التركية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، وأدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

أدان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بشدّة الهجوم الإرهابي الوحشي على مسجدين أثناء صلاة الجمعة في نيوزيلندا، وذلك في تغريدات نشرها، عبر حسابه الرسمي في تويتر.

متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي حول مجزرتي نيوزيلندا، إن معاداة الإسلام يشكل تهديدا للمسلمين والبشرية جمعاء وعلى جميع العالم أن يتكاتف ضد هذه الهجمات الإجرامية.

قطر تدين

أدان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا، داعيا بالرحمة للشهداء.

ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجدين في #نيوزيلندا. سائلين المولى عز و جل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته و يلهم ذويهم الصبر و السلوان، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 15, 2019

باكستان

أدانت الحكومة الباكستانية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي" على مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

كتب رئيس الوزراء عمران خان في رسالة نقلتها وسائل إعلام محلية: أدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية. هذا الهجوم دليل على ما كنا نردده بأن الإرهاب لا دين له، مشيرا إلى أن سبب الهجوم هو الإسلاموفوبيا، التي طفت على السطح بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إدانة وزير الخارجية شاه محمود قريشي الهجوم الإرهابي بأشد العبارات مقدما تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، كما أعرب وزير الإعلام والنشر الباكستاني فؤاد شودري، عن صدمته من الهجوم الإرهابي المروع.

إيسيسكو

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،قالت إن مجزرة مسجدي نيوزيلندا عمل إرهابي شنيع وجريمة ضد الإنسانية ومظهر قبيح من الكراهية للإسلام من قبل فئات عنصرية متطرّفة.

طالبت المنظمة في بيان بإدانته المجزرة دوليا ومعاقبة مرتكبيه، ودعت إلى التضامن مع مسلمي نيوزيلندا، وعبرت عن ثقتها فيما ستقوم السلطات النيوزلندية به من إجراءات لمعاقبة الإرهابيين وحماية المساجد والمسلمين في أراضيها.

الإيسيسكو تدين الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزيلاندا وإطلاق النار على المصلين pic.twitter.com/Rf4rIaUdyG — الإيسيسكو – ICESCO (@ICESCO_Ar) March 15, 2019

الأزهر الشريف

وندد الأزهر الشريف، بالهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وحذر في بيان، من انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

يشدد #الأزهر على أن ذلك الهجوم الإجرامي الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة.. — الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 15, 2019

غضب دولي

الاتحاد الأوربي قال:" نقدم التعازي للذين فقدوا أرواحهم في الهجومين الإرهابيين بنيوزيلندا. الهجوم على المعابد يعد هجوما علينا جميعا.

الأردن أدان الهجوم على المسجدين وقال في بيان" نرفض الاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب".

قالت الخارجية البحرينية في بيان، إن استهداف مسجدين بنيوزيلندا عمل إرهابي جبان يتناف مع المبادئ والقيم، كما أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا.

https://twitter.com/bahdiplomatic/status/1106461652222906368?ref_src=twsrc%5Etfw

في إندونيسيا قالت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي في بيان "تدين إندونيسيا بشدة عملية إطلاق النار هذه خاصة في مكان للعبادة وأثناء صلاة الجمعة".

نقلت عنها وسائل إعلام في وقت سابق قولها إن ستة إندونيسيين كانوا داخل المسجد حينما وقع الهجوم وتمكن ثلاثة من الفرار ولا يعرف مصير الثلاثة الآخرين.

في ماليزيا، قال أنور إبراهيم زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحاكم إن مواطنا ماليزيا أصيب في الهجوم الذي وصفه بأنه "مأساة سوداء تواجه الإنسانية والسلام العالمي".

ذكر في بيان "أشعر بحزن عميق إزاء هذا العمل غير المتحضر الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والذي أودى بحياة مدنيين".

قال كمال فاروقي مؤسس رابطة مسلمي عموم الهند وهي مؤسسة غير حكومية لعلماء الدين الإسلامي، إن الهجوم "يستحق الإدانة البالغة" وأوضح " الفيروس المعادي للمسلمين ينتشر في أرجاء العالم… كل أصحاب الديانات يجب أن يقلقوا بشدة".

عبر مواطنون عاديون عن فزعهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لرجل يطلق النار عشوائيا فيما يبدو من بندقية هجومية على مصلين داخل مسجد.

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