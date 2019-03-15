شاهد: 49 قتيلا في مذبحة داخل مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزلندية مقتل 49 على الأقل وإصابة العشرات بجروح بالغة في الهجومين المسلحين على مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش.

ماذا حدث؟

فتح مسلح النار خلال صلاة الجمعة على المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود" بمدينة كرايست تشيرش، شرقي البلاد.

رئيسة الوزراء النيوزلندية قالت إن حصيلة الهجوم على المسجدين بلغت 40 قتيلا على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، ثم أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة الاعتداءين إلى 49 قتيلا.

إدارة صحية في نيوزيلندا: 48 مصابا بأعيرة نارية بينهم أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.

مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والتقطه مسلح على ما يبدو وتم بثه على الهواء مباشرة خلال الهجوم، أظهر المهاجم وهو يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.

مقطع الفيديو أظهر المصلين الذين يحتمل أن يكونوا قتلى أو مصابين وهم راقدون على أرضية المسجد.

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مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش قال "وردتنا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".

الشرطة صرحت في وقت سابق بأنها تبحث عن "مسلح" في وسط مدينة كرايست تشيرش.

https://twitter.com/ajmubasher/status/1106448184321155072?ref_src=twsrc%5Etfw

الشرطة أعلنت في بادئ الأمر أنها اعتقلت شخصاً واحداً، لكنها قالت لاحقاً إنها اعتقلت أربعة أشخاص وعثرت على عبوات ناسفة.

الشرطة طلبت من جميع المسلمين تجنب التوجه إلى المساجد "في كل أنحاء نيوزيلندا".

أثناء إطلاق النار، كان مسجد النور في شارع دينز يعج بالمصلين، بمن فيهم أعضاء فريق بنغلاديش الوطني للكريكيت الذين لم يصبوا بأذى.

تصريحات رئيسة الوزراء:

رئيسة الوزراء النيوزيلندية غاسيندا أردرن قالت في خطاب "هذا واحد من أسود أيام نيوزيلندا… من الواضح أن ما حدث هنا عمل غير عادي من أعمال العنف ولم يسبق له مثيل".

من الواضح أنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي.

تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا" للعمليتين.

تم العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما.

رفعنا مستوى الإنذار من متدنٍّ إلى عالٍ وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) March 15, 2019

مواطن أسترالي

أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن أحد منفذي الهجومين مواطن أسترالي وصفه بأنه "إرهابي متطرف يميني عنيف".

رئيس الوزراء اكتفى بالقول إن أجهزة الأمن الأسترالية تحقق بشأن روابط محتملة بين أستراليا والهجوم، مؤكدا دعمه الكامل لنيوزيلندا.

شهود عيان