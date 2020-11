شاهد: 49 قتيلا في مذبحة داخل مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزلندية مقتل 49 على الأقل وإصابة العشرات بجروح بالغة في الهجومين المسلحين على مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش.

ماذا حدث؟

https://twitter.com/SaleemQadri_/status/1106408074871345153?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ajmubasher/status/1106448184321155072?ref_src=twsrc%5Etfw

تصريحات رئيسة الوزراء:

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us.

— Jacinda Ardern (@jacindaardern) March 15, 2019