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شاهد: كلمات مؤثرة لإعلامي أسترالي مسلم حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المذيع الأسترالي وليد علي
المذيع الأسترالي وليد علي
15/3/2019

أثارت كلمات للمذيع الأسترالي وليد علي حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وليد علي الذي بدا متأثرا أثناء تقديمه برنامج "ذا بروجيكت" على القناة العاشرة الأسترالية طلب من مشاهديه مسامحته لأنه لم يرد تقديم البرنامج اليوم لما أصابه من خوف وإحباط ويأس بعد الهجوم الذي نفذه أسترالي، وأوقع عشرات القتلى داخل مسجدين في نيوزيلندا.

أبرز ما قاله وليد علي في برنامجه:

 

  • إنني أشعر بالخوف والإحباط، وأعتقد أن اليأس قد تملك مني، وأكثر الأشياء غير الصادقة هو أنني صدمت، فأنا ببساطة لست كذلك.
  • ليس هناك شيء صادم فيما حدث اليوم في الهجوم على المصلين، فلم أكن مصدوما عندما قتل ستة أشخاص داخل مسجد في كندا قبل عامين.
  • لم أكن مصدوما عندما دخل رجل بشاحنته إلى مسجد في لندن قبل عام ونصف.
  • لم أكن مصدوما عندما قتل 11 يهوديا في حادثة إطلاق نار كنيس بتيسبورغ أواخر العام الماضي.
  • لقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة كما فعل المصلون في مسجد كرايستتشيرش، وأعلم جيدا كيف تبدو هذه اللحظات قبل الهجوم.
  • أعلم حالة الهدوء والسكينة والحالة الروحية التي كان يعيشها المصلون قبل إطلاق النار عليهم بشكل مفاجئ.
  • سأستمر في تأدية صلاة الجمعة في المسجد مثل جميع المسلمين كل أسبوع، لكن ليس هذا هو المخيف.
  • ما أثار ذعري هو البيان الذي نشره أحد الجناة بشكل واضح للعيان، وما تضمنه من وصف للإسلام بالفاشية، وبرر هجومه بالسماح للمسلمين بالهجرة.
  • أحد زعماء الأحزاب الأسترالية التي أدانت بيان الإرهابي سبق وأن وصف المسلمين بأنهم ورم يجب استئصاله.
  • الإرهاب لا يقوم باختيار ضحاياه بشكل انتقائي، وما نقوم به للتفريق بين الناس وتشويه صورة مجموعات معينة لدية عواقب، حتى لو لم تكن أصابعنا على الزناد.
المصدر : الجزيرة مباشر
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