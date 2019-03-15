شاهد: كلمات مؤثرة لإعلامي أسترالي مسلم حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أثارت كلمات للمذيع الأسترالي وليد علي حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وليد علي الذي بدا متأثرا أثناء تقديمه برنامج "ذا بروجيكت" على القناة العاشرة الأسترالية طلب من مشاهديه مسامحته لأنه لم يرد تقديم البرنامج اليوم لما أصابه من خوف وإحباط ويأس بعد الهجوم الذي نفذه أسترالي، وأوقع عشرات القتلى داخل مسجدين في نيوزيلندا.

أبرز ما قاله وليد علي في برنامجه: