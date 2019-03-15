شاهد: غارات للاحتلال في غزة ردا على صواريخ تل أبيب

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة شن ضربات عسكرية ضد مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، ردا على صاروخين تم إطلاقهما على إسرائيل انطلاقا من القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنه نفذ باكرا فجر الجمعة حوالي مئة غارة على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب تل أبيب.

ولم ترد تقارير على الفور عن سقوط قتلى أو جرحى في الضربات الجوية التي استهدفت ستة مبان تستخدمها قوات الأمن التابعة للحركة وتم إخلاؤها كإجراء احترازي.

تفاصيل:

قال شهود إن انفجارات قوية نتيجة الضربات الجوية هزت المباني في غزة وأضاءت السماء فوق المواقع التي قصفت.

مصدر أمني في غزة قال لوكالة "فرانس برس" إن مواقع عدة للأجنحة المسلحة التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع قد استُهدفت بتلك الضربات، مشيرا إلى أن الضربات تسببت بأضرار كبيرة، من دون الإبلاغ عن سقوط جرحى أو قتلى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه يهاجم ما وصفها "بمواقع إرهابية" في غزة، وفي مؤشر محتمل على مزيد من التصعيد قال إن صفارات التحذير من الصواريخ دوت في مناطق إسرائيلية قرب حدود غزة.

ماذا حدث؟

دوت صفارات الإنذار شمالا ليل الخميس في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل بسبب ما وصفهما الجيش بأنهما صاروخان أطول مدى أطلقا من غزة.

لم يسفر إطلاق الصاروخين عن سقوط قتلى أو جرحى لكنه أثار التوتر في إسرائيل قبل انتخابات التاسع من أبريل نيسان التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز بولاية خامسة من خلالها معتمدا على مسوغاته في مجال الأمن القومي.

سمع دوي انفجارات في تل أبيب وقال شهود إن صواريخ اعتراضية انطلقت من نظام القبة الحديدة للدفاع الصاروخي وانفجرت وإن كان الجيش قال إنه لم يتم إسقاط أي صواريخ.

هذا هو أول هجوم من نوعه في المدينة منذ الحرب على عام 2014. ومنذ ذلك الحين اندلعت موجات أصغر من القتال لكن تم احتواؤها بوساطة مصر والأمم المتحدة.

المتحدث العسكري البرجادير جنرال رونين مانليس، قال لراديو إسرائيل "كانت هذه مفاجأة فعلا" وأضاف خلال هذه المقابلة أن إسرائيل لا تعلم بعد بالجهة التي أطلقت الصاروخين، لكن متحدثا عسكريا إسرائيليا آخر حمل حماس المسؤولية.

قال اللفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة "حماس أطلقت الصاروخين على تل أبيب ليل أمس".

حماس، نفت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين على إسرائيل، وقالت إن الهجوم وقع بينما كانت تعقد محادثات مع وسطاء مصريين بشأن تهدئة طويلة الأجل مع إسرائيل، كما نفت حركة الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إطلاق أي صواريخ.

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