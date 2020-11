سيناتور أسترالي مبررا هجوم نيوزيلندا: الإسلام أصل العنف

برر سياسي أسترالي الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة بأنه جاء نتيجة "الخوف المتنامي من تزايد الوجود الإسلامي" في أستراليا ونيوزيلندا.

التفاصيل:

Statement from Senator Fraser Anning of Queensland on the multiple shooting terror attacks in New Zealand today. Statement set to create a massive controversy and a debate. Senator walking on the path of Trump. pic.twitter.com/twOkJZ2r56

ردود أفعال:

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 15, 2019