خبير تكنولوجيا: هجمات نيوزيلندا تدشن عصرا جديدا من الإرهاب الإلكتروني

قال خبير مختص في التكنولوجيا وحروب المعلومات إن المجزرة التي ارتكبها متطرف نيوزيلندي في هجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش تمثل عصرا جديدا من الإرهاب الذي تغذيه وسائل التواصل.

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