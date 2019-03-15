بالصور: طلاب نيوزيلندا وأستراليا يبدأون إضرابا عالميا ضد تغير المناخ

ترك آلاف من طلاب المدارس الفصول في نيوزيلندا وأستراليا اليوم الجمعة في نطاق إضراب طلابي عالمي احتجاجا على تقاعس الحكومات في مواجهة تغير المناخ.

التفاصيل:

شارك في الاحتجاجات التي نظمت في عاصمتي نيوزيلندا وأستراليا ومدنهما عشرات الآلاف من الأشخاص وهناك المزيد من الاحتجاجات متوقعة في وقت لاحق اليوم الجمعة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

المسيرات جزء من حركة إضراب طلابية عالمية انطلقت في أغسطس آب 2018 عندما بدأت الناشطة السويدية جريتا ثانبرج (16 عاما) الاحتجاج أمام برلمان بلادها في أيام الدراسة. ورشحها نواب نرويجيون لجائزة نوبل للسلام.

صنع طالب في ولنجتون لافتة كتب عليها "تغير المناخ أسوأ من فولدمورت" في إشارة إلى الساحر الشرير في كتب وأفلام هاري بوتر ذات الشعبية الكبيرة.

كتب طالب على لافتة أخرى في سيدني "المحيطات ترتفع وكذلك أصواتنا".

أستراليا

احتشد اليوم الجمعة في أجواء احتفالية بساحة "جاريما بلاس" بالعاصمة الأسترالية كانبرا حوالي ثلاثة آلاف طفل ومئات البالغين.

في سيدني قال كالوم فريث وهو طالب عمره 15 عاما بينما يرتدي زي مدرسته "إذا لم نفعل شيئا ستتأثر حياتنا لا حياة السياسيين ذوي الستين عاما… نحتاج إلى تحرك".

ردد المحتشدون شعارات وأغنيات، ووجهوا مناشدات للساسة، كما وضعوا مئات الملصقات واللافتات الإبداعية.

شبه ملصق رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت، المتشكك في تغير المناخ ومؤيد استخراج الفحم، بديناصور من فصيلة تي -ريكس.

أحد المشاركين في الفعالية كتب: المناخ يتغير، لما لا نكون كذلك؟ اجعلوا الأرض باردة مرة أخرى."

تخلف حوالي 60 ألف طالب من 56 مدينة وبلدة في أنحاء أستراليا عن الذهاب إلى مدارسهم اليوم للمشاركة في اليوم العالمي لإضراب المدارس ضد التقاعس في مواجهة التغير المناخي.

في كانبرا، ارتدى أطفال الزي المدرسي، وآخرون قمصانا تحمل شعارات، في حين شارك البعض في مظاهرات مع ذويهم.

هجوم نيوزيلندا

قتل 49 شخصاً خلال صلاة الجمعة في اعتداءين على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، بحسب ما أعلنت السلطات.

فتحت البلدية خطاً ساخناً لأهالي أطفال كانوا يتظاهرون في مكان قريب من أجل التغير المناخي.

أغلقت كل مدارس المنطقة، فيما طلبت الشرطة "من كل المتواجدين في وسط مدينة كرايست تشيرش عدم الخروج إلى الشوارع والإبلاغ عن أي تصرف مشبوه.

الهجوم على المصلين في المسجدين خلف 49 قتيلا على الأقل