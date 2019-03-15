أمريكا: اتفاق الدفاع الصاروخي بين تركيا وروسيا مشكلة أمن قومي للناتو

قال مسؤولون أمريكيون كبار، إن اتفاق تركيا مع روسيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي إس-400 يمثل مشكلة أمن قومي لحلف الأطلسي الذي لن يتمكن من نشر طائرات إف-35 في ظل الأنظمة الروسية.

المسؤولون الذين تحدثوا إلى مجموعة من الصحفيين، الخميس وطلبوا عدم نشر أسمائهم، أوضحوا أن شراء تركيا لنظام إس-400 لا يصل إلى حد انسحابها من الحلف لكن يجب النظر إلى هذه الخطوة من جانب أنقرة على أنها قضية أمن قومي وليست قرارا تجاريا وحسب.

خيارات لضمان استمرار مشاركة تركيا في حلف الأطلسي:

قال أحد المسؤولين "ما زلنا ندرس عدة خيارات لضمان استمرار مشاركة تركيا في حلف شمال الأطلسي وأن تظل العلاقات الثنائية دون تراجع أو تأثر".

وتابع قائلا "خطورة التهديد للطائرات إف-35 بالنسبة للولايات المتحدة والحلفاء بحلف شمال الأطلسي هي أنه لا يمكن نشر النظامين في نفس المكان".

تركيا عضو الحلف، قالت مرارا إنها ملتزمة بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة بأنه لا يمكن دمج الصواريخ من طراز إس-400 في نظام الدفاع الجوي التابع للحلف.

وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الأسبوع الماضي إن واشنطن أبلغت تركيا بأنها إذا اشترت أنظمة إس-400 فإنه سيكون على الولايات المتحدة إعادة النظر في مشاركة أنقرة في نظام مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

أمريكا تسعى لإقناع تركيا بشراء نظام باتريوت:

منظومة أس 400 في عرض عسكري بالعاصمة الروسية موسكو

سعت واشنطن لإقناع تركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت أمريكي الصنع لكن الرئيس التركي أردوغان قال إن أنقرة لا تزال ملتزمة باتفاق شراء نظام الدفاع الصاروخي أرض جو إس-400.

المسؤولون الأمريكيون الكبار، أكدوا أن عرض واشنطن بيع صواريخ باتريوت لتركيا لا يزال قائما وأن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأنه.

الحكومة التركية، فوتت موعدا نهائيا مبدئيا حددته واشنطن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستشتري نظام الدفاع الصاروخي باتريوت وقيمته 3.5 مليار دولار، وينتهي العرض رسميا بنهاية هذا الشهر، في حين أكد أردوغان مجددا الخميس إن من غير الممكن أن تنسحب أنقرة من الاتفاق مع روسيا.

أردوغان قال في مقابلة مع قناة خبر ترك الخاصة، إنه ليس بوسع تركيا الانسحاب من صفقة شراء منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية، وعندما سئل عما إذا كان بمقدور تركيا أن تشتري صواريخ إس-400 دون أن تنشرها، قال إن ذلك ليس ممكنا.

أزمات في الطريق: