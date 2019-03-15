أحكام بالسجن على 167 من المعارضة في البحرين

أصدرت محكمة بحرينية، أحكاما بالسجن على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017.
وذكرت وثائق قضائية ومحامون أن المحكمة البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير/ شباط.
حملات مستمرة
- كان المحتجون، تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات البحرينية من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم.
- قتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.
- أظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها "رويترز" أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد.
- لم تحدد الوثائق التهم لكن متحدثا حكوميا قال في بيان أُرسل إلى رويترز إنهم أدينوا "بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء وبشن هجمات على ضباط الشرطة".
- قال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدما استئنافا، وبرأت المحكمة أربعة أشخاص.
- محام رفض ذكر اسمه، قال "لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم".
- وجرى احتجاز المتهمين ستة أشهر قبل الإفراج عنهم بكفالة في أواخر 2017.
محاكمات جماعية
- أصبحت المحاكمات الجماعية أمرا شائعا في البحرين في أعقاب انتفاضة جرت في 2011 قادها أفراد من الأغلبية الشيعية، وسُجن العشرات وبينهم شخصيات كبيرة معارضة ونشطاء حقوقيون، وفرّ كثيرون آخرون خارج البلاد.
- قال أعضاء سابقون بجمعية الوفاق المحظورة القريبة من قاسم على حساب على تويتر يديرونه تحت اسم الجمعية إن المتهمين أبرياء ووصفوا مداهمة مايو أيار 2017 بأنها "هجوم وحشي ودموي".
- يقول كثير من الشيعة في البحرين إنهم محرومون من الوظائف والخدمات الحكومية ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.
- منذ انتفاضة عام 2011 تشهد البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، اشتباكات متقطعة بين المحتجين وقوات الأمن التي كانت هدفا لعدة هجمات بالقنابل.
- نفت الحكومة البحرينية في بيان أصدرته، الخميس استهداف النشطاء الشيعة وقالت إن الحقوق الشخصية مصانة وإن "الخلفيات العرقية لم تؤخذ قط في الحسبان في أي ظرف في البحرين".
- بيان الحكومة قال إن الشرطة وصلت إلى منزل قاسم في أعقاب "شكاوى من أفراد من الشعب من ترويع واسع النطاق، بما في ذلك خطف وتعذيب مواطنين لإبلاغهم عن جرائم ومحاولة إزالة الحواجز غير القانونية".