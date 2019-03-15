أحكام بالسجن على 167 من المعارضة في البحرين

أصدرت محكمة بحرينية، أحكاما بالسجن على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017.

وذكرت وثائق قضائية ومحامون أن المحكمة البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير/ شباط.

حملات مستمرة

كان المحتجون، تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات البحرينية من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم.

قتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.

أظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها "رويترز" أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد.

لم تحدد الوثائق التهم لكن متحدثا حكوميا قال في بيان أُرسل إلى رويترز إنهم أدينوا "بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء وبشن هجمات على ضباط الشرطة".

قال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدما استئنافا، وبرأت المحكمة أربعة أشخاص.

محام رفض ذكر اسمه، قال "لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم".

وجرى احتجاز المتهمين ستة أشهر قبل الإفراج عنهم بكفالة في أواخر 2017.

محاكمات جماعية