واشنطن تنتقد الرياض بسبب "تحقيقات" مقتل خاشقجي

قال التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان بالعالم للعام 2018 إن الحكومة السعودية لم تقدم شرحًا مفصلًا لاتجاه التحقيق بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مائتي بلد ومنطقة.

التقرير أكد قيام عملاء من الحكومة السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

تقرير الخارجية أشار إلى أن الحكومة السعودية، ورغم توقيفها لأشخاص مشتبه بهم والادعاء على آخرين والمطالبة بإعدامهم، إلا أنها لم تقدم شرحًا مفصلًا لاتجاه التحقيق وتقدمه.

التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوقية ترتكب في السعودية، وفي مقدمتها، عمليات القتل غير القانوني والإعدام لجرائم غير عنيفة وحالات اختفاء قسري وتعذيب سجناء ومحتجزين واعتقال تعسفي وسجناء سياسيين وقيود صارمة على حرية التجمع والتنقل والدين وغياب الانتخابات الحرة.

من ناحية أخرى، دان التقرير أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية.

أبرز ما جاء في التقرير عن مصر:

الحكومة المصرية ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، أو ذات دوافع سياسية ‎ .

. الانتهاكات في مصر تتضمن القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: