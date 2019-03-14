واشنطن تنتقد الرياض بسبب "تحقيقات" مقتل خاشقجي

قال التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان بالعالم للعام 2018 إن الحكومة السعودية لم تقدم شرحًا مفصلًا لاتجاه التحقيق بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مائتي بلد ومنطقة.
- التقرير أكد قيام عملاء من الحكومة السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
- تقرير الخارجية أشار إلى أن الحكومة السعودية، ورغم توقيفها لأشخاص مشتبه بهم والادعاء على آخرين والمطالبة بإعدامهم، إلا أنها لم تقدم شرحًا مفصلًا لاتجاه التحقيق وتقدمه.
- التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوقية ترتكب في السعودية، وفي مقدمتها، عمليات القتل غير القانوني والإعدام لجرائم غير عنيفة وحالات اختفاء قسري وتعذيب سجناء ومحتجزين واعتقال تعسفي وسجناء سياسيين وقيود صارمة على حرية التجمع والتنقل والدين وغياب الانتخابات الحرة.
من ناحية أخرى، دان التقرير أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية.
أبرز ما جاء في التقرير عن مصر:
- الحكومة المصرية ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، أو ذات دوافع سياسية.
- الانتهاكات في مصر تتضمن القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:
- مؤسسو الولايات المتحدة ومندوبيها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقروا بأن الحريات الأساسية، مثل حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي، ملك لكل إنسان.
- هذه الحريات لا تمنحها الحكومات ولكنها مستمدة من الكرامة المتأصلة في الإنسان، ولا يجوز تقييدها بشكل غير مبرر من قبل الحكومات، وهي غير قابلة للتصرف.
- الدول ذات السيادة، التي لدينا معها التعاون الأوثق والأكثر ديمومة، هي تلك التي تحترم فيها الحكومة عموما حقوق الإنسان، ولا تشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي، أو الدول الراعية للإرهاب، أو التي أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم، تقريبًا هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها.
- الولايات المتحدة تدرك أن مصالحها في الاستقرار الدائم والازدهار والأمن في عالم مليء بالدول القوية ذات السيادة لن تتحقق إلا إذا احترمت الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الأفراد الذين يسعون لإصلاحات لإنهاء التدخل غير المشروع في ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف، سيجدون في الولايات المتحدة الأمريكية صديقا متعاطفا وداعما قويا.