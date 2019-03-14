مجلس الشيوخ يتحدى ترمب ويقر إنهاء دعم السعودية بحرب اليمن

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

التفاصيل:

مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وجّه صفعة جديدة للرئيس دونالد ترمب، بإقراره مشروع قانون، أمس الأربعاء، يدعوه إلى وقف الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب باليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.

أعضاء المجلس صوّتوا بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح مشروع القانون.

مشروع االقانون يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.

بحسب مشروع القانون فإن "الكونغرس يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليّات الحربية في الجمهورية اليمنية أو من تلك التي تؤثر عليها، باستثناء" العمليّات العسكريّة ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يومًا من بدء سريان القانون.

هذا الإجراء يتعتبر توبيخًا للرئيس الجمهوري دونالد ترمب، لا سيما أن مجلس الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون الذين انضم جزء منهم إلى الديمقراطيين لتمرير ذلك الإجراء.

يعتبر هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر.

سبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتًا ومعارضة 41 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موجها اللوم.

من المقرر أن يتم طرح مشروع القرار على مجلس النواب، إذ من المرجح أن يمر، إذ يسيطر الديمقراطيون على المجلس.

هذا يعني أن الرئيس ترمب سيضطر إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا الإجراء حتى يتمكن من مواصلة دعم الولايات المتحدة للسعودية والإمارات في اليمن.

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غضب ضد ترمب:

الدعم النادر لمشروع القانون هذا، من جانب أعضاء مجلس الشّيوخ من كلا الحزبين، مرده الغضب العميق في الكونغرس بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

بيرني ساندرز المرشح إلى الرئاسة الأمريكية، رحّب بتصويت "تاريخي" مساء الأربعاء.

ساندرز كان قد قال قبل التصويت إن "مشاركة الولايات المتّحدة في الحرب التي تشنها السعودية في اليمن لم يأذن بها الكونغرس. وهي تساهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

من جهته، دعا الجمهوري مايك لي الذي شارك في تقديم مشروع القانون مع ساندرز، أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح المشروع، قائلًا: إن السعوديين يستخدمون على الأرجح أسلحة أمريكية لارتكاب جرائم حرب".

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