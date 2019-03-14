كتاب: مصالح كوشنر تضاربت مع مصالح الولايات المتحدة

ذكر كتاب جديد أن اثنين من المسؤولين الأمريكيين البارزين اعترضا على تضارب مصالح بشأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، قائلين إنه يخلط بين مصالحه الشخصية والسياسة الخارجية الأمريكية

صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت تقريرا عن الكتاب الذي من المقرر طرحه في الأسواق في 19 مارس/آذار الجاري.

أبرز ما جاء في التقرير