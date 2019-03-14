في أول ظهور إعلامي.. رئيس وزراء الجزائر يعد بحكومة "كفاءات"

قال رئيس وزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي اليوم الخميس إن حكومته ستضم "كفاءات" وستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده برفقة نائبه رمطان لعمامرة في أول ظهور إعلامي له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ويوم واحد قبل مظاهرات مرتقبة دعا إليها ناشطون لإعلان رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة.

أبرز تصريحات نور الدين بدوي:

"ندوة الحوار الوطني" سيشرع في التحضير لها مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي سيعلن عن تشكيلتها نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم.

تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لرغبة الشعب.

نحن بصدد التشاور لتشكيل حكومة تتألف من كفاءات لمواكبة التحديات.

الحكومة جاهزة للتعامل مع الجميع بدون استثناء.

ندعو الشركاء والأحزاب السياسية للحوار لإنجاح المرحلة الانتقالية في سلاسة وهدوء.

هي حكومة بنظرة شاملة وتكاملية تضمن تمثيل كل الكفاءات الشابة ولقد استمعنا إلى الكثير منهم في الأسابيع الأخيرة.

هي حكومة لفترة قصيرة ودورها أن تكون السند لمؤتمر الحوار الوطني ولما يتفق عليه الجزائريون للخروج جميعا بسلاسة وهدوء إلى بر الأمان.

الحكومة استمعت إلى رسائل واقتراحات الشباب القوية والحراك هو من سيوجه عملها مستقبلا.

رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري خلال المؤتمر الصحفي ـ رويترز

تصريحات رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء:

رفض المعارضة المشاركة في تطبيق قرارات الحكومة يحتم علينا بذل المزيد من الجهد لإقناع الجميع.

الجزائر تنادينا ومشاكل الجزائر والتحديات التي يجب رفعها أكبر من أن تدعي أي مجموعة معينة أنها قادرة بمفردها على إنجاز هذه المهمة التاريخية، وإخواننا في الساحة مدعوون للمشاركة في هذه الحكومة.

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