البث الحي
سياسة

شاهد| جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب

14/3/2019

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق بوسط البلاد.

أبرز ما حدث:

  • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة وما يطلق منه.

  • كتائب القسام تنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين وتقول إنهما أطلقا أثناء اجتماع بين حماس والوفد المصري.

  • كتائب القسام: الصاروخان أطلقا أثناء اجتماع بين قيادة حماس والوفد الأمني المصري بشأن تفاهمات خاصة بغزة.

  • حركة الجهاد الإسلامي نفت "بشكل مطلق" الادعاءات الإسرائيلية بشأن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
  • مراسل الجزيرة: حماس والجهاد أبلغتا الوفد المصري عدم مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخين على تل أبيب.
  • الجيش الإسرائيلي يؤكد في بيان رسمي أن منظومة القبة الحديدية لم تعمل لاعتراض الصاروخين دون إبداء الأسباب.
  • نتنياهو يعقد مشاورات أمنية عسكرية في مقر وزارة الدفاع لتحديد الرد على إطلاق صاروخين على تل أبيب.
  • وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل طلبت من الوفد المصري مغادرة قطاع غزة على الفور.
  • مصادر إسرائيلية: هذه الليلة لن تمر بهدوء والقيادة الإسرائيلية تبحث حجم الرد وقوته وأهدافه.
  • مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض صاروخا فوق منطقة تل أبيب الكبرى وسقوط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.
  • مراسل الجزيرة: مدن في ضواحي تل أبيب الجنوبية تقرر فتح الملاجئ العامة.
  • مراسل الجزيرة: رفع حالة التأهب في كافة المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.
  • مشاورات أمنية وعسكرية إسرائيلية عالية المستوى وبلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بعد إطلاق صاروخين من غزة.
  • مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى.
  • مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب.
المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)