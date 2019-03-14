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سياسة

شاهد: "جماعات الهيكل" تقتحم الأقصى.. ودعوات للنفير العام غدا

14/3/2019

نفذت أنصار "جماعات المعبد أو الهيكل" المزعوم، صباح اليوم الخميس، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي اعتقلت أحد حراس الأقصى.

من جهتها، دعت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى، والمؤسسات والهيئات المقدسية للنفير العام وشد الرحال للأقصى يوم غد الجمعة، مشددة على ضرورة الحشد بقوة والرباط في الأقصى لمنع أي مخططات من الاحتلال لتثبيت وقائع جديدة داخل الأقصى ومصلى باب الرحمة.

وفي الضفة المحتلة، نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملات دهم واعتقالات طالت 15 فلسطينيًا، بزعم أنهم "مطلوبون"، بينهم 6 نشطاء في الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت.

اقتحامات واسعة:
  • مسؤول الاعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، قال إن أكثر من 150 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال ساعة واحدة، عبر مجموعات كبيرة من سوائب المستوطنين.
  • شهود عيان، أشاروا إلى أن مجموعات المستوطنين التي تقتحم الأقصى من باب المغربة تغادره بعد جولة استفزازية من باب السلسلة، ثم تعاود مرة ثانية وثالثة اقتحامه من باب المغاربة لتسجيل رقم قياسي بعدد المُقتحمين.

  • كانت "جماعات الهيكل" المنضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، قد جدّدت دعواتها في الأيام الأخيرة لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته اجتياح الأقصى صباح اليوم، تحت شعار "معًا من أجل منع المسلمين السيطرة على باب الرحمة".
  • رئيس هذا الاتحاد المتطرف، صرّح في وقت سابق بأن مخططاتهم عبر ثلاث سنوات "فشلت" عقب فتح الأوقاف مبنى باب الرحمة، لافتًا إلى أنه كان مخططًا اقتطاع هذه المنطقة، وإقامة كنيس يهودي يحمل اسم "كنيس باب الرحمة"، ليكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة في الأقصى المبارك.
  • ردًا على ذلك، دعت مجموعات شبابية مقدسية، أمس، للحشد والوجود في باحات المسجد الأقصى ومصلى الرحمة اليوم الخميس، وذلك تصديا لدعوات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

دعوة للنفير وشد الرحال:
  • من جانبه، أهاب مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس- في بيان أصدره أمس، بالمواطنين إلى مواصلة رباطهم وشدّ الرحال إلى الأقصى، لـما يشكله هذا الرباط بأثر بالغ في تفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد "الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف".
  • مجلس الأوقاف أكد على مواقفه السابقة بالتمسك بحق الـمسلمين وحدهم في الـمسجد الأقصى الـمبارك بجميع مصلياته، وساحاته، ومرافقه وما دار عليه السور فوق الأرض وتحت الأرض.
  • المجلس شدد على موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءًا لا يتجزأ من الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك، دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

خلفيات:
  • شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أعادت أمس الأربعاء، فتح بوابات المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة، وسمحت بالدخول إليه وأداء صلاة الفجر فيه.
  • كانت قوات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط، بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين في الأقصى، ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق كافة أبواب الأقصى، واعتقال عدد من المقدسيين.

  • مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا، الليلة الماضية، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت بالضفة الغربية "شمال القدس المحتلة"، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

  • المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرائيل، كتب أمس أن "إسرائيل" متخوفة من التصعيد مع الوقف الإسلامي بالمسجد الأقصى، خشية الدخول في مواجهة عسكرية بقطاع غزة.
  • صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلت الثلاثاء عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو، متخوف من تصعيد عسكري مع حركة "حماس" بقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
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