تقرير: نجل فتيحي يتحدث للكونغرس عن تعذيب والده في السعودية

أكثر من عام وأحمد ينتظر أن تفرج السلطات السعودية عن والده وليد فتيحي، الذي درس الطب في جامعة هارفارد ويحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، بعد سجنه بدون توجيه أي تهم وبدون محاكمة.

التفاصيل:

أحمد قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة السعودية جردت والدته وستة من أشقائه من جوازات سفرهم الأمريكية ومنعتهم من مغادرة المملكة وصادرت ممتلكاتهم.

وليد فتيحي أبلغ أحد أصدقائه وأحد أفراد أسرته، خلال إفراج مؤقت لإجراء جراحة لأحد أولاده، أنه تعرض للجلد وللصعق بالكهرباء خلال جلسة تعذيب.

لذا، سافر الابن أحمد، 26 عاما، إلى واشنطن الشهر الماضي من أجل محاولة دفع الكونغرس للضغط بشأن قضية والده، وهو ما يضيف زخما جديدا لمقاومة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة الاستقرار إلى العلاقات مع الرياض، التي تحاول بالفعل تجاوز حالة الغضب في الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، على أيدي عملاء تابعين للمخابرات السعودية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

قضية فتيحي أثارت موجة جديدة من الانتقادات ضد المملكة، فقد أصدر الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية والعضو الجمهوري البارز في اللجنة بيانًا مشتركًا، غير معتاد، يدين معاملة الدكتور فتيحي ويطالب بالإفراج عنه.

الأسبوع الماضي، وخلال جلسة الاستماع لتأكيد تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، مرشح الرئيس ترمب كسفير في الرياض، أثار أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين قضية الدكتور فتيحي مرارًا وتكرارًا.

العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ ماركو روبيو وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه "زعيم عصابة".

من المتوقع أن يتحدث أحمد فتيحي للمرة الأولى علنا الخميس، عن اعتقال والده وتعذيبه في مؤتمر صحفي مع العضو الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتريك ليهي.

متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن رفض الرد على أسئلة بشأن معاملة الدكتور فتيحي وأسرته، ونفى مسؤولون سعوديون حدوث أي إساءة في المعاملة للمعتقلين.

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