ترمب يهدد الاتحاد الأوربي بعواقب اقتصادية خطيرة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الاتحاد الأوربي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
تصريحات ترمب
- إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية.
- سنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة.
- الاتحاد الأوربي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية.
- عدم التفاوض سيدفع واشنطن إلى اتخاذ اجراءات ستكون جيدة للولايات المتحدة.
الاتحاد الأوربي
- عجز أعضاء البرلمان الأوربي في وقت سابق الخميس عن تبني موقف مشترك إزاء التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
- منيت بذلك المفوضية الأوربية بهزيمة في الملف الحساس.
- المكتب الإعلامي للبرلمان الأوربي: البرلمان رفض التقرير حول معرفة إن كان يجب التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
- المكتب الإعلامي: ليس هناك أي موقف من البرلمان الأوربي في هذا الخصوص.
- للبرلمان حاليا موقف استشاري حول هذه المسألة لكن سيكون له الكلمة الفصل بعد التوصل إلى اتفاق.
خلفيات
- يسعى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق تجاري أعلنه نهاية يوليو/تموز الرئيس الأمريكي ورئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر من خلال التفاوض بشأن اتفاق تجاري محدود بالسلع الصناعية.
- سمح هذا الإعلان بخفض التوتر بين الجانبين في وقت كان ترمب يهدد بفرض رسوم كبيرة على صناعة السيارات الأوربية.
- لكن التوتر تصاعد منذ تلقي ترمب في 20 فبراير/شباط تقرير وزارة التجارة حول صناعة السيارات الذي لا يزال سريا.
- بعد أيام قال ترمب إنه "في حال لم نتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربي سنفرض رسوما جمركية" على السيارات.