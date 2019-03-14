البث الحي
سياسة

ترمب يهدد الاتحاد الأوربي بعواقب اقتصادية خطيرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
14/3/2019

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الاتحاد الأوربي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

تصريحات ترمب
  • إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية.
  • سنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة.
  • الاتحاد الأوربي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية.    
  • عدم التفاوض سيدفع واشنطن إلى اتخاذ اجراءات ستكون جيدة للولايات المتحدة.

 

الاتحاد الأوربي
  • عجز أعضاء البرلمان الأوربي في وقت سابق الخميس عن تبني موقف مشترك إزاء التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
  • منيت بذلك المفوضية الأوربية بهزيمة في الملف الحساس.    
  • المكتب الإعلامي للبرلمان الأوربي: البرلمان رفض التقرير حول معرفة إن كان يجب التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
  • المكتب الإعلامي: ليس هناك أي موقف من البرلمان الأوربي في هذا الخصوص.
  • للبرلمان حاليا موقف استشاري حول هذه المسألة لكن سيكون له الكلمة الفصل بعد التوصل إلى اتفاق.
خلفيات    
  • يسعى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق تجاري أعلنه نهاية يوليو/تموز الرئيس الأمريكي ورئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر من خلال التفاوض بشأن اتفاق تجاري محدود بالسلع الصناعية.    
  • سمح هذا الإعلان بخفض التوتر بين الجانبين في وقت كان ترمب يهدد بفرض رسوم كبيرة على صناعة السيارات الأوربية.    
  • لكن التوتر تصاعد منذ تلقي ترمب في 20 فبراير/شباط تقرير وزارة التجارة حول صناعة السيارات الذي لا يزال سريا.    
  • بعد أيام قال ترمب إنه "في حال لم نتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربي سنفرض رسوما جمركية" على السيارات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)