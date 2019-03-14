ترمب يهدد الاتحاد الأوربي بعواقب اقتصادية خطيرة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الاتحاد الأوربي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

تصريحات ترمب

إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية.

سنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوربي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية.

عدم التفاوض سيدفع واشنطن إلى اتخاذ اجراءات ستكون جيدة للولايات المتحدة.

الاتحاد الأوربي

عجز أعضاء البرلمان الأوربي في وقت سابق الخميس عن تبني موقف مشترك إزاء التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

منيت بذلك المفوضية الأوربية بهزيمة في الملف الحساس.

المكتب الإعلامي للبرلمان الأوربي: البرلمان رفض التقرير حول معرفة إن كان يجب التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

المكتب الإعلامي: ليس هناك أي موقف من البرلمان الأوربي في هذا الخصوص.

للبرلمان حاليا موقف استشاري حول هذه المسألة لكن سيكون له الكلمة الفصل بعد التوصل إلى اتفاق.

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