السعودية ترفض تدويل قضية خاشقجي وتركيا تلجأ للإنتربول

أكدت السعودية رفضها دعوات إجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بينما لجأت تركيا إلى الإنتربول لوضع سعوديين على النشرة الحمراء.

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رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: السعودية اتخذت كل "التدابير اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة".

العيبان: أي دعوة لتدويل التحقيق تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية.

العيبان: قتل خاشقجي جريمة مروعة وحادث مؤسف.

العيبان: معظم التوصيات التي تلقتها الرياض حول كيفية متابعة قضية خاشقجي خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي في نوفمبر/تشرين الثاني تضمنها قوانين البلاد.

العيبان: المتهمون لهم الحق بمحاكمة عادلة وتجري معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي.

العيبان: تم إبلاغ المتهمين بحقوقهم للاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

العيبان: تم حتى الآن عقد ثلاث جلسات بحضور المتهمين ومحاميهم.

العيبان: مندوبون عن منظمات دولية إضافة إلى منظمات غير حكومية وأصحاب مصالح كانوا قادرين على المراقبة ومتابعة كيفية سير القضايا وفقا للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية.

لم يحدد العيبان ما هي هذه المنظمات التي سمح لها بالمتابعة والمراقبة.

العيبان: السعودية ليس بإمكانها قبول توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد للسماح بخبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات والإشراف على العملية.

العيبان: السعودية دولة ذات سيادة ومطالب كهذه هي بمثابة تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها.

تركيا

دعت تركيا السعودية الخميس لكشف أسماء المتهمين الذين يحاكمون في قضية قتل خاشقجي وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.

فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية: نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات.

تركيا: الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدر نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصا واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بقتل خاشقجي.

وزارة العدل التركية قالت إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر كانون الأول.

صدرت النشرات في أول مارس آذار.

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