السعودية ترفض تدويل قضية خاشقجي وتركيا تلجأ للإنتربول

أكدت السعودية رفضها دعوات إجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بينما لجأت تركيا إلى الإنتربول لوضع سعوديين على النشرة الحمراء.
التفاصيل
- رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: السعودية اتخذت كل "التدابير اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة".
- العيبان: أي دعوة لتدويل التحقيق تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية.
- العيبان: قتل خاشقجي جريمة مروعة وحادث مؤسف.
- العيبان: معظم التوصيات التي تلقتها الرياض حول كيفية متابعة قضية خاشقجي خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي في نوفمبر/تشرين الثاني تضمنها قوانين البلاد.
- العيبان: المتهمون لهم الحق بمحاكمة عادلة وتجري معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي.
- العيبان: تم إبلاغ المتهمين بحقوقهم للاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
- العيبان: تم حتى الآن عقد ثلاث جلسات بحضور المتهمين ومحاميهم.
- العيبان: مندوبون عن منظمات دولية إضافة إلى منظمات غير حكومية وأصحاب مصالح كانوا قادرين على المراقبة ومتابعة كيفية سير القضايا وفقا للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية.
- لم يحدد العيبان ما هي هذه المنظمات التي سمح لها بالمتابعة والمراقبة.
- العيبان: السعودية ليس بإمكانها قبول توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد للسماح بخبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات والإشراف على العملية.
- العيبان: السعودية دولة ذات سيادة ومطالب كهذه هي بمثابة تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها.
تركيا
- دعت تركيا السعودية الخميس لكشف أسماء المتهمين الذين يحاكمون في قضية قتل خاشقجي وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.
- فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية: نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات.
- تركيا: الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدر نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصا واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بقتل خاشقجي.
- وزارة العدل التركية قالت إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر كانون الأول.
- صدرت النشرات في أول مارس آذار.
خلفيات
- قتل خاشقجي الذي كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- أعلنت السعودية في البداية أنها لا تعلم شيئا عن مصيره، ثم عادت وحملت مسؤولية الجريمة "لعناصر مارقة" ووجه مدعيها العام الاتهام إلى 11 شخصا لم يذكر أسماءهم.
- تتهم بعض الحكومات الغربية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتورط في جريمة القتل. وتنفي الحكومة السعودية ذلك.
- دعت 36 دولة غربية منها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وعددها 28 السعودية الأسبوع الماضي للتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي.
- أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي قالت إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.
- ترأس العيبان وفد بلاده في جنيف لتقديم رد السعودية على مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين واجهت سيلا من الانتقادات بسبب جريمة خاشقجي.
- ألقى كلمته بعد إصدار 36 دولة الاسبوع الماضي بيانا مشتركا يطالب بالعدالة بعد هذه الجريمة، في إدانة غير مسبوقة للمملكة في المجلس.