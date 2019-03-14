السجن والغرامة لمعارض بحريني قال للبشير "ارحل يا زول"

حكم الأربعاء على المعارض البحريني إبراهيم شريف، بالسجن ستة أشهر وذلك بسبب تغريدة تدعو إلى رحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان.

علاوة على عقوبة السجن، حُكم على شريف بغرامة مالية بقيمة 500 دينار بحريني (1300 دولار) بحسب المصدر ذاته.

بسبب تغريدة:

المحكمة اعتمدت على تغريدة لإبراهيم شريف في 25 ديسمبر/كانون الأول 2018 مع صورة للبشير جاء فيها "ارحل يا زول.. قبل 30 عامًا جاء عمر البشير على ظهر دبابة بزعم ‘الإنقاذ".

إبراهيم أضاف في تغريدته:" في عهده تفاقمت الحروب الأهلية وحدث انفصال الجنوب وأفقر وجوَّع وأذل الشعب السوداني الطيب الكريم.. حان وقت الحرية للسودانيين ورحيل الرئيس المستبد".

لين معلوف مديرة البحوث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، اعتبرت في البيان أن "محاكمة إبراهيم شريف وإدانته ليست سوى آخر فصول القمع الشديد والمنهجي الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد مواطنيها".

إبراهيم شريف سجين سابق وتولى قيادة جمعية (وعد) التي حلتها السلطات في مايو/أيار2017.

ينوي المعارض البحريني استئناف الحكم ليبقى بحالة سراح لحين صدور الحكم الجديد، بحسب بيان للمنظمة.

البحرين والبشير:

البحرين كانت قد أعلنت "تضامنها ووقوفها إلى جانب السودان، معربة عن تقديرها الكبير للجهود الدؤوبة والمساعي الحثيثة للخرطوم بقيادة الرئيس عمر حسن البشير".

قالت الخارجية البحرينية، في بيان لها، عقب اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر" إن البحرين تقدر الجهود المبذولة من السودان وقيادته من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية وتوفير كل سبل التقدم والرخاء والازدهار للشعب السوداني.

الخارجية أضافت" تشيد البحرين بالمواقف الأخوية الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الشديد على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والسلام في المنطقة، وبدورها المهم في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

الرئيس السوداني عمر البشير يواجه الاحتجاجات الأكثر خطورة منذ توليه الحكم إثر انقلاب عسكري في 1989. على الحكومة المنتخبة برئاسة زعيم المعارضة الحالي الصادق المهدي.