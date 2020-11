السجن والغرامة لمعارض بحريني قال للبشير "ارحل يا زول"

حكم الأربعاء على المعارض البحريني إبراهيم شريف، بالسجن ستة أشهر وذلك بسبب تغريدة تدعو إلى رحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان.

علاوة على عقوبة السجن، حُكم على شريف بغرامة مالية بقيمة 500 دينار بحريني (1300 دولار) بحسب المصدر ذاته.

بسبب تغريدة:

البحرين والبشير:

Bahraini opposition leader @ebrahimsharif sentenced to six months in prison for tweeting that Sudanese president Omar al-Bashir should step down (the sentence will be suspended if he pays a fine): https://t.co/6op0KkcZMf https://t.co/G4KDcxp8wb

— Daniel Wickham (@DanielWickham93) March 13, 2019