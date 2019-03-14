البرلمان البريطاني يؤيد تأجيل البريكست ويرفض استفتاء ثان بشأنه

وافق البرلمان البريطاني على أن تطلب الحكومة من الاتحاد الأوربي إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد إلى حين التصويت على اتفاق الخروج، فيما رفض إجراء استفتاء شعبي جديد على الخروج.

التفاصيل:

النواب البريطانيون وافقوا على طلب الحكومة إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست) إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس/ آذار الجاري.

التصويت جاء بموافقة 412 نائبا في حين رفضه 202.

ينص اقتراح الحكومة البريطانية على تمديد المادة 50 (من معاهدة لشبونة/المتعلقة بالخروج من التكتل) حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذا وافق النواب على اتفاق بشأن الخروج بحلول الأربعاء المقبل.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المذكور، فإن الحكومة ستسعى إلى تمديد أطول، ولكن ذلك يتطلب موافقة الاتحاد الأوربي على ذلك.

سبق أن صوت البرلمان بالرفض عدة مرات على اتفاق الخروج وتعديلاته.

البرلمان رفض بغالبية 334 نائبا تعديلا يطلب إرجاء البريكست تمهيدا لإجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.

المقترح، الذي أيده 85 نائبا فقط، كان ينص على طلب بتمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة الخاصة بمغادرة الاتحاد الأوربي وطرح الأمر في استفتاء مرة ثانية.

قدم المقترح مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونواب من الحزب المحافظ.

المقترح الذي يأتي بعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء يونيو/ حزيران 2016 وقبل 15 يوما من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 29 مارس/ آذار الجاري.

مجلس العموم رفض في وقت سابق مقترحا يمنح البرلمان السلطة على إدارة عملية الخروج من الاتحاد الأوربي.

جاء التصويت بفارق ضئيل، إذ رفض المقترح 314 نائبا فيما وافق عليه 312 نائبا.

موقف الاتحاد الأوربي:

ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي في محادثات بريكست قال إن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد هو الوحيد المتاح.

بارنييه: إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوربي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم.. هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة.

بارنييه: حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي.

متحدث باسم المفوضية الأوربية قال بعد التصويت إن أي تمديد لبريكست سيتطلب "موافقة بالإجماع" من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد.

رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك قال في وقت سابق إن التكتل قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة "في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من تأمين إجماع حولها".

زعماء الاتحاد الأوربي سيجتمعون في بروكسل يومي 21 و 22 مارس/ آذار الجاري، لبحث تمديد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

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