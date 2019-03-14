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سياسة|السعودية

الأمم المتحدة تطالب السعودية بمراجعة حقوق الإنسان بالمملكة

14/3/2019

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع التقرير الدوري الخاص بمراجعة الأوضاع الحقوقية بالسعودية.

التفاصيل:
  • عقد المجلس التابع للأمم المتحدة (الخميس) في جنيف، جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية.
  • ممثل المملكة المتحدة: نتمنى استمرار التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ونأسف لعدم قبول المملكة ملاحظاتنا بشأن أوضاع الناشطات المعتقلات.
  • مندوبة بلجيكا: نأمل أن تتخذ المملكة ما يلزم من أجل الإفراج عن الناشطات المعتقلات.
تصريحات بندر بن محمد العبيان، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية.
  • لا يوجد تعذيب في سجون المملكة، والسعودية ليس فيها سجون سرية لأنها تخالف القانون.
  • المملكة تعاملت بإيجابية مع قضية جمال خاشقجي لإيمانها بفظاعة الجريمة.
  • المملكة ترفض أي تدخل دولي في قضية خاشقجي لأن ذلك يمس السيادة الوطنية.
  • النيابة العامة السعودية هي الجهة التي أوكل إليها التحقيق في قضية خاشقجي وفقا للإجراءات القانونية المقررة.
  • المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية مقتل خاشقجي.
  • المملكة ملتزمة بالوقوف مع اليمنيين والتحالف يلتزم بقواعد القانون الدولي في حربه ضد الانقلابيين.
  • المملكة مستمرة في التعاون مع آليات وهيئات الأمم المتحدة.
  • حرية التظاهر مكفولة بموجب أنظمة المملكة وما تمت محاكمتهم أخلوا بالنظام العام
  • يجب احترام سيادة الدول والوضع الإقليمي وخصوصية كل دولة.

أبرز ما ذكرته هيومان رايتس ووتش:
  • التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يرتكب جرائم حرب
  • نطالب بتحقيق مستقل وشفاف في قضية مقتل جمال خاشقجي
  • نطالب المملكة بالإفراج عن معتقلي الرأي ونأسف لرفضها التوصيات المتعلقة بحرية التعبير.
أبرز ما قالته منظمة العفو الدولية:
  • نطالب السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي بحرية
  • ندين تنفيذ حكم الإعدام في السعودية بعد محاكمات لا تتماشى مع المعايير الدولية
  • السلطات السعودية عاقبت الكثير من الحقوقيين وفقا لقانون الإرهاب
  • يجب على السعودية محاكمة المتورطين في الهجوم على المدنيين في اليمن
أبرز تصريحات يحيى عسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان
  • المملكة مستمرة في القمع وحملات الملاحقة للمعارضين.
  • المملكة لا تسمح بحرية التعبير ولا تعطي المجال لمنظمات المجتمع المدني.

مجلس حقوق الإنسان:
  • مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة.
  • المجلس مسؤول عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. 
  • المجلس لديه القدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتماما طوال العام.
  • يعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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