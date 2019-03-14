الأمم المتحدة تطالب السعودية بمراجعة حقوق الإنسان بالمملكة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع التقرير الدوري الخاص بمراجعة الأوضاع الحقوقية بالسعودية.

التفاصيل:

عقد المجلس التابع للأمم المتحدة (الخميس) في جنيف، جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية.

ممثل المملكة المتحدة: نتمنى استمرار التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ونأسف لعدم قبول المملكة ملاحظاتنا بشأن أوضاع الناشطات المعتقلات.

مندوبة بلجيكا: نأمل أن تتخذ المملكة ما يلزم من أجل الإفراج عن الناشطات المعتقلات.

تصريحات بندر بن محمد العبيان، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية.

لا يوجد تعذيب في سجون المملكة، والسعودية ليس فيها سجون سرية لأنها تخالف القانون.

المملكة تعاملت بإيجابية مع قضية جمال خاشقجي لإيمانها بفظاعة الجريمة.

المملكة ترفض أي تدخل دولي في قضية خاشقجي لأن ذلك يمس السيادة الوطنية.

النيابة العامة السعودية هي الجهة التي أوكل إليها التحقيق في قضية خاشقجي وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية مقتل خاشقجي.

المملكة ملتزمة بالوقوف مع اليمنيين والتحالف يلتزم بقواعد القانون الدولي في حربه ضد الانقلابيين.

المملكة مستمرة في التعاون مع آليات وهيئات الأمم المتحدة.

حرية التظاهر مكفولة بموجب أنظمة المملكة وما تمت محاكمتهم أخلوا بالنظام العام

يجب احترام سيادة الدول والوضع الإقليمي وخصوصية كل دولة.

كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان في #السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الحقوقية بالمملكة https://t.co/bW7DlDv8Ua — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2019

أبرز ما ذكرته هيومان رايتس ووتش:

التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يرتكب جرائم حرب

نطالب بتحقيق مستقل وشفاف في قضية مقتل جمال خاشقجي

نطالب المملكة بالإفراج عن معتقلي الرأي ونأسف لرفضها التوصيات المتعلقة بحرية التعبير.

أبرز ما قالته منظمة العفو الدولية:

نطالب السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي بحرية

ندين تنفيذ حكم الإعدام في السعودية بعد محاكمات لا تتماشى مع المعايير الدولية

السلطات السعودية عاقبت الكثير من الحقوقيين وفقا لقانون الإرهاب

يجب على السعودية محاكمة المتورطين في الهجوم على المدنيين في اليمن

أبرز تصريحات يحيى عسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان

المملكة مستمرة في القمع وحملات الملاحقة للمعارضين.

المملكة لا تسمح بحرية التعبير ولا تعطي المجال لمنظمات المجتمع المدني.

هذه مداخلتي قبل قليل، ضاعت سبع ثواني في المقدمة للأسف بسبب تعطل المايك ثم عودته…

آسف على ثوانٍ ضاعت…

⁦#StandWithSaudiHeroes⁩

⁧#لهذا_ندافع_عن_الحقوق⁩

⁧#تعذيب_المعتقلات_جريمة⁩ pic.twitter.com/h8QlTHzgWW — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) March 14, 2019

مجلس حقوق الإنسان: