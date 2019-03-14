الأمم المتحدة تطالب السعودية بمراجعة حقوق الإنسان بالمملكة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع التقرير الدوري الخاص بمراجعة الأوضاع الحقوقية بالسعودية.
التفاصيل:
- عقد المجلس التابع للأمم المتحدة (الخميس) في جنيف، جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية.
- ممثل المملكة المتحدة: نتمنى استمرار التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ونأسف لعدم قبول المملكة ملاحظاتنا بشأن أوضاع الناشطات المعتقلات.
- مندوبة بلجيكا: نأمل أن تتخذ المملكة ما يلزم من أجل الإفراج عن الناشطات المعتقلات.
تصريحات بندر بن محمد العبيان، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية.
- لا يوجد تعذيب في سجون المملكة، والسعودية ليس فيها سجون سرية لأنها تخالف القانون.
- المملكة تعاملت بإيجابية مع قضية جمال خاشقجي لإيمانها بفظاعة الجريمة.
- المملكة ترفض أي تدخل دولي في قضية خاشقجي لأن ذلك يمس السيادة الوطنية.
- النيابة العامة السعودية هي الجهة التي أوكل إليها التحقيق في قضية خاشقجي وفقا للإجراءات القانونية المقررة.
- المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية مقتل خاشقجي.
- المملكة ملتزمة بالوقوف مع اليمنيين والتحالف يلتزم بقواعد القانون الدولي في حربه ضد الانقلابيين.
- المملكة مستمرة في التعاون مع آليات وهيئات الأمم المتحدة.
- حرية التظاهر مكفولة بموجب أنظمة المملكة وما تمت محاكمتهم أخلوا بالنظام العام
- يجب احترام سيادة الدول والوضع الإقليمي وخصوصية كل دولة.
أبرز ما ذكرته هيومان رايتس ووتش:
- التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يرتكب جرائم حرب
- نطالب بتحقيق مستقل وشفاف في قضية مقتل جمال خاشقجي
- نطالب المملكة بالإفراج عن معتقلي الرأي ونأسف لرفضها التوصيات المتعلقة بحرية التعبير.
أبرز ما قالته منظمة العفو الدولية:
- نطالب السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي بحرية
- ندين تنفيذ حكم الإعدام في السعودية بعد محاكمات لا تتماشى مع المعايير الدولية
- السلطات السعودية عاقبت الكثير من الحقوقيين وفقا لقانون الإرهاب
- يجب على السعودية محاكمة المتورطين في الهجوم على المدنيين في اليمن
أبرز تصريحات يحيى عسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان
- المملكة مستمرة في القمع وحملات الملاحقة للمعارضين.
- المملكة لا تسمح بحرية التعبير ولا تعطي المجال لمنظمات المجتمع المدني.
مجلس حقوق الإنسان:
- مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة.
- المجلس مسؤول عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
- المجلس لديه القدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتماما طوال العام.
- يعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.