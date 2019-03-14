أمريكا: انتهاكات الصين بحق الأقلية المسلمة "الأسوأ" منذ الثلاثينات

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وقالت إن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الأقليات المسلمة لديها لم يحدث لها مثيل "منذ الثلاثينيات".

وسلط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حديث للصحفيين الضوء على الانتهاكات في إيران وجنوب السودان ونيكاراغوا والصين في تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم التي تصدرها الوزارة سنويًا.

التفاصيل:

قال مايكل كوزاك مدير مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية بالوزارة في نفس المؤتمر الصحفي "بالنسبة لي، أنتم لم تروا أمورًا مثل هذه منذ الثلاثينيات" في إشارة إلى الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ.

كوزاك: اعتقال أناس، تشير بعض التقديرات إلى أنهم بالملايين، والزج بهم في معسكرات وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم بشكل أساسي وغير ذلك من حمضهم النووي، إنه أمر مروع للغاية.

كوزاك: إنها إحدى أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم.

المسؤول الأمريكي لم يذكر تفاصيل بشأن تعليقه بخصوص الثلاثينيات، إلا أنه كان يشير على ما يبدو إلى سياسات الاضطهاد التي انتهجتها ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي في عهد جوزيف ستالين.

كوزاك أشار إلى أن الصين نفت في البداية وجود المعسكرات أصلًا، مضيفًا أن تفسيرها الآن بأنها تدريب عمالي طوعي "يتنافى مع الحقائق".

لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق على التقرير، الذي يأتي في وقت تجرى فيه مفاوضات تجارية تحظى بمتابعة شديدة بين الولايات المتحدة والصين بهدف تسوية نزاع بشأن التعريفات الجمركية.

تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان:

التقرير قال إن الصين كثفت بشدة حملة الاعتقال الجماعي لأبناء جماعات الأقلية المسلمة في شينجيانغ.

وأوضح أن أنباء أفادت بأن السلطات هناك اعتقلت بشكل تعسفي من 800 ألف إلى ما قد يتجاوز المليونين من أبناء الإيغور والكازاخ وغيرهم من الجماعات المسلمة في معسكرات بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية.

في ميانمار، قال التقرير إن حرية الصحافة تراجعت وإن الصحفيين ذكروا أن الرقابة الذاتية أصبحت أكثر وضوحًا بسبب محاكمة وإدانة صحفيين في رويترز، حُكم عليهما بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهما في سبتمبر/أيلول بانتهاك قانون يتعلق بالأسرار الرسمية يعود إلى عهد الاستعمار.

الصحفيان، كانا يعملان في تحقيق لرويترز بشأن مقتل عشرة رجال وصبيان مسلمين على يد قوات الأمن ومدنيين بوذيين في ولاية راخين (أراكان المسلمة) في ميانمار.

ردًا على التقرير الأمريكي، انتقدت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب تعاملها مع حكومات، منها السعودية "بغض النظر عن سجلها في حقوق الإنسان، إذا كان ذلك سيدعم المصالح الأمريكية".

تقرير الخارجية الأمريكية، أشار إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عناصر سعودية وقال إن المملكة لم تقدم تفسيرًا تفصيليًا بشأن التقدم في التحقيق.

حمل تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقرار لمجلس الشيوخ محمد بن سلمان مسؤولية إصدار الأمر بقتله، وقال ترمب إن واشنطن ستظل "شريكًا راسخًا" للسعودية حتى برغم أن الأمير محمد ربما كان يعلم بشأن المخطط.

اضطهاد مسلمي الإيغور: