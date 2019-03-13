واشنطن: عمليات قتل واعتقال تعسفي خارج إطار القانون في مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر شهدت عمليات قتل واعتقال تعسفي خارج إطار القانون، ضمن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها في تقريرها بشأن حقوق الإنسان.

جاء تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر في 55 صفحة باللغة الإنجليزية وشمل انتهاكات واسعة تراوحت بين الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون واعتقال المعارضين أو حتى المتعاطفين معهم.

أبرز ما جاء في التقرير