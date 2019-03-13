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مجددا.. تصعيد وسجال بين نتنياهو وأردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
13/3/2019

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "طاغية يقتل أطفالًا" بعدما وصفه الأخير بأنه "دكتاتور" مع تصاعد حدة التوتر بين المسؤوليْن.

وقال أردوغان خلال خطاب له بالعاصمة أنقرة "لا نحتاج إلى دروس من نتنياهو. وليعلم جيدًا أنه طاغية"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"قتل أطفال فلسطينيين".

وأضاف أردوغان: "نتنياهو.. عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر سبع سنوات"، مضيفًا: "لماذا يحاكم نتنياهو وزوجته؟، يحاكم بتهم السرقة".

وأشار أردوغان: "بإذن الله لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها"، وحول اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى، قال أردوغان: "سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت حتى لو صمت الجميع".

ما القصة؟
  • نتنياهو رد، الثلاثاء، على الاتهامات بالعنصرية التي وجهتها له تركيا واصفًا رئيسها رجب طيب إردوغان بـ"الدكتاتور".
  • ابراهيم كالن، المتحدث باسم الرئيس التركي، دان، الثلاثاء، ما أسماه "العنصرية الصارخة والتمييز"، ردًا على تصريح نتنياهو بأن إسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيًا بذلك عرب الداخل المحتل.

  • مكتب نتنياهو رد بالقول إن "إردوغان الدكتاتور التركي يستهدف الديموقراطية الإسرائيلية، بينما تمتلىء سجونه بالصحفيين والقضاة الأتراك. ما هذه المزحة!".
  • هذا الرد أثار موقفًا جديدًا من كالن تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية على تويتر: "دولة الفصل العنصري التي يقودها (نتنياهو) تحتل أراضٍ فلسطينية، تقتل نساءً وأطفالاً وتعتقل الفلسطينيين على أرضهم. الأكاذيب والضغوط لا تخفي جرائمكم". 

  • تغريدة أخرى نشرها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألتون، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، ردًا على تصريحات لنتنياهو بحق الرئيس أردوغان، أرفقها بمقطع فيديو يتضمن خطاب أردوغان الشهير للرئيس الإسرئيلي الراحل شمعون بيريس، خلال مؤتمر دافوس في 29 يناير/كانون الثاني 2009.
  • رد ألتون لنتنياهو، تضمن مقولة آينشتاين: الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة.

خلفيات:
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 

  • نتنياهو كان قد رد، الأحد، على حسابه على "إنستغرام" على جدل أثارته تصريحات الممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة روتيم سيلا التي وجهت رسالة دافعت فيها عن حقوق الأقلية العربية التي تمثل 17.5% من سكان "إسرائيل"، مشددة على أن "دولة اسرائيل هي لجميع مواطنيها".    
  • رد نتنياهو بالقول إن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، مضيفًا أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، وطبقًا لقانون الجنسية الأساسي الذي قمنا بإقراره، فإن إسرائيل هي دولة لليهود فقط".

  • نتنياهو كان يشير إلى قانون مثير للجدل تم إقراره العام الماضي حول "يهودية إسرائيل".
  • سيلا تعرضت لهجمات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامنت معها الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، بطلة فيلم "ووندر وومان".
  • نتنياهو قال ليلا "لا يوجد مواطن درجة ثانية في إسرائيل. إسرائيل ديموقراطية ينعم فيها كل الإسرائيليين، بمن فيهم حوالي مليوني عربي، بالمساواة في الحقوق الفردية".     
  • نتنياهو كرر "لكن إسرائيل هي أيضا الدولة اليهودية الوحيدة والفريدة"، مشيرًا إلى "وجود نجمة داوود على علمها، واعتمادها اللغة العبرية لغة رسمية، وإعطائها الحق لجميع اليهود في العالم ليأتوا للعيش في إسرائيل".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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