مجددا.. تصعيد وسجال بين نتنياهو وأردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "طاغية يقتل أطفالًا" بعدما وصفه الأخير بأنه "دكتاتور" مع تصاعد حدة التوتر بين المسؤوليْن.
وقال أردوغان خلال خطاب له بالعاصمة أنقرة "لا نحتاج إلى دروس من نتنياهو. وليعلم جيدًا أنه طاغية"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"قتل أطفال فلسطينيين".
وأضاف أردوغان: "نتنياهو.. عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر سبع سنوات"، مضيفًا: "لماذا يحاكم نتنياهو وزوجته؟، يحاكم بتهم السرقة".
وأشار أردوغان: "بإذن الله لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها"، وحول اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى، قال أردوغان: "سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت حتى لو صمت الجميع".
Netanyahu says that Israel is “a nation state not of all its citizens but only of the Jewish people”.
I strongly condemn this blatant racism and discrimination.
1.6 million Arabs/Muslims live in Israel.
Will the Western governments react or keep silent under pressure again?
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019
After making racist remarks towards Arabs and Muslims, @netanyahu attacks President Erdoğan for exposing him. The apartheid state he leads occupies Palestinian lands, kills women & children & imprisons Palestinians in their own land. Lies and pressure will not hide your crimes.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results @netanyahu pic.twitter.com/hiRxrgy6qX
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2019
أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للبعض الذين أصيبوا بالبلبلة. إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط. الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود, ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 10, 2019