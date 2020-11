مجددا.. تصعيد وسجال بين نتنياهو وأردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "طاغية يقتل أطفالًا" بعدما وصفه الأخير بأنه "دكتاتور" مع تصاعد حدة التوتر بين المسؤوليْن.

وقال أردوغان خلال خطاب له بالعاصمة أنقرة "لا نحتاج إلى دروس من نتنياهو. وليعلم جيدًا أنه طاغية"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"قتل أطفال فلسطينيين".

وأضاف أردوغان: "نتنياهو.. عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر سبع سنوات"، مضيفًا: "لماذا يحاكم نتنياهو وزوجته؟، يحاكم بتهم السرقة".

وأشار أردوغان: "بإذن الله لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها"، وحول اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى، قال أردوغان: "سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت حتى لو صمت الجميع".

ما القصة؟

نتنياهو رد، الثلاثاء، على الاتهامات بالعنصرية التي وجهتها له تركيا واصفًا رئيسها رجب طيب إردوغان بـ"الدكتاتور".

ابراهيم كالن، المتحدث باسم الرئيس التركي، دان، الثلاثاء، ما أسماه "العنصرية الصارخة والتمييز"، ردًا على تصريح نتنياهو بأن إسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيًا بذلك عرب الداخل المحتل.

Netanyahu says that Israel is “a nation state not of all its citizens but only of the Jewish people”.

I strongly condemn this blatant racism and discrimination.

1.6 million Arabs/Muslims live in Israel.

Will the Western governments react or keep silent under pressure again? — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019

مكتب نتنياهو رد بالقول إن "إردوغان الدكتاتور التركي يستهدف الديموقراطية الإسرائيلية، بينما تمتلىء سجونه بالصحفيين والقضاة الأتراك. ما هذه المزحة!".

هذا الرد أثار موقفًا جديدًا من كالن تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية على تويتر: "دولة الفصل العنصري التي يقودها (نتنياهو) تحتل أراضٍ فلسطينية، تقتل نساءً وأطفالاً وتعتقل الفلسطينيين على أرضهم. الأكاذيب والضغوط لا تخفي جرائمكم".

After making racist remarks towards Arabs and Muslims, @netanyahu attacks President Erdoğan for exposing him. The apartheid state he leads occupies Palestinian lands, kills women & children & imprisons Palestinians in their own land. Lies and pressure will not hide your crimes. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019

تغريدة أخرى نشرها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألتون، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، ردًا على تصريحات لنتنياهو بحق الرئيس أردوغان، أرفقها بمقطع فيديو يتضمن خطاب أردوغان الشهير للرئيس الإسرئيلي الراحل شمعون بيريس، خلال مؤتمر دافوس في 29 يناير/كانون الثاني 2009.

رد ألتون لنتنياهو، تضمن مقولة آينشتاين: الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة.

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results @netanyahu pic.twitter.com/hiRxrgy6qX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2019

خلفيات:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو كان قد رد، الأحد، على حسابه على "إنستغرام" على جدل أثارته تصريحات الممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة روتيم سيلا التي وجهت رسالة دافعت فيها عن حقوق الأقلية العربية التي تمثل 17.5% من سكان "إسرائيل"، مشددة على أن "دولة اسرائيل هي لجميع مواطنيها".

رد نتنياهو بالقول إن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، مضيفًا أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، وطبقًا لقانون الجنسية الأساسي الذي قمنا بإقراره، فإن إسرائيل هي دولة لليهود فقط".

أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للبعض الذين أصيبوا بالبلبلة. إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط. الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود, ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 10, 2019